Wenige Restkarten für beide Konzerte

Bensheim.Die 73. Konzertsaison der Kunstfreunde Bensheim startet am Samstag (19.) im Parktheater. Zu Gast ist das „vision string quartet“ aus Berlin. Da aufgrund der behördlichen Auflagen derzeit nur ein Teil der Saalkapazität des Parktheaters genutzt werden kann, geben die vier jungen Musiker zwei Konzerte: eines um 17 und eines um 20 Uhr. Auf dem Programm stehen Schumanns Streichquartett Nr. 3 A-Dur sowie Jazz und Pop nach Ansage von der Bühne.

Für beide Konzerte gibt es noch wenige Restkarten, der Vorverkauf läuft noch bis Samstag, 12 Uhr. Bis dahin können Karten online unter www.kunstfreunde-bensheim.de gekauft und selbst ausgedruckt werden. Sollte es danach noch freie Plätze geben, können Tickets an der Abendkasse erworben werden – jeweils ab einer halben Stunde vor Konzertbeginn. Das Parktheater wird zwischen den beiden Veranstaltungen gereinigt. Die Lüftungsanlage im Saal sorgt dafür, dass für die Gäste 100 Prozent Frischluft zur Verfügung steht.

Das „vision string quartet“ wurde 2012 gegründet und hat sich innerhalb kürzester Zeit in der internationalen Streichquartett-Szene etabliert. Mit ihrer Fähigkeit, zwischen dem klassischen Streichquartett-Repertoire, ihren Eigenkompositionen und Arrangements aus den Bereichen Jazz, Pop und Rock zu „wandeln“, stellen die vier jungen Musiker aus Berlin derzeit die klassische Konzertwelt auf den Kopf.

Wie vor wenigen Tagen bekanntgegeben wurde, wird das Ensemble in diesem Jahr mit dem Opus Klassik ausgezeichnet. Der neue Preis für klassische Musik – Nachfolger des Echo Klassik – wird am 18. Oktober in Berlin verliehen. red

