Weniger Abgase und mehr Grün

Bensheim.Dicke Luft in Bensheim? In letzter Zeit eigentlich keine Seltenheit. Aber abgesehen von atmosphärischen Störungen zwischen Bürgerschaft, Rathausspitze und Kommunalpolitikern herrscht an einer Stelle in der Stadt im Wortsinn dicke Luft – zumindest, wenn man nach den Jahreswerten einer Messstation in der Nibelungenstraße geht.

Zwischen 2015 und 2017 lag die Stickstoffdioxidkonzentration im Jahresmittel jeweils über dem Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Zwar ist die Tendenz rückläufig (von 45,5 auf 40,8). Eine Garantie, dass man 2018 unter den Alarmstrich fällt, gibt es aber nicht. Stadtrat Adil Oyan (Grüne) geht im Gespräch mit dieser Zeitung sogar davon aus, dass aufgrund des heißen und trockenen Sommers die Belastung unter Umständen wieder zugenommen hat. Genaueres wird man jedoch erst im nächsten Jahr wissen, wenn die Daten ausgelesen und analysiert wurden. „Einen Zwischenstand können wir deshalb nicht nennen“, so der Umweltdezernent.

Kosten: 80 000 Euro

Abwarten und entspannt durchatmen will man im Rathaus allerdings nicht. Wohin das führen kann, sieht man zurzeit in diversen Großstädten, die sich mit Fahrverboten für Dieselfahrzeuge herumschlagen müssen. Was man für eine saubere Luft in Bensheim unternehmen kann, lässt sich seit ein paar Tagen im sogenannten „Masterplan Nachhaltige Mobilität“ nachlesen. Die von einem Fachbüro erstellte Bestandsaufnahme samt Handlungsempfehlung wurde vom Bund finanziert. 120 000 Euro standen Bensheim dafür zur Verfügung, in der Endabrechnung mussten letztlich nur um die 80 000 Euro gezahlt werden.

Wobei sich der Wert der 200 Seiten starken Ausarbeitung nicht am Finanziellen bemisst, sondern an den Vorschlägen der Planer. Schließlich lautet das übergeordnete Ziel der Stadt, „einen wirksamen Beitrag zur Reduzierung der hohen Schadstoffwerte in der Luft zu leisten“. Unterm Strich kamen so zehn Maßnahmenpakete mit 43 Handlungsfeldern zusammen – „mit unterschiedlicher Wirksamkeit, unterschiedlichen Kosten und Einsparpotenzialen“, betonte Oyan.

Eine Möglichkeit wäre die Planung eines Logistikzentrums am Stadtrand in der Nähe der Autobahn. Dorthin könnten Lieferfahrzeuge und Paketdienste ihre Waren bringen, die Auslieferung zu den Kunden würde dann emissionsarm mit E-Scootern (wie bei der Post) oder Lastenfahrrädern erfolgen. „Das ist gar nicht so unrealistisch“, kommentierte Adil Oyan ein solches Vorhaben. In anderen Städten wie Ludwigsburg oder Tübingen sei man diesen Weg bereits gegangen.

Für ihn und Umweltberater Max Thiel stellt die Stadtbegrünung einen weiteren wichtigen Punkt dar. Mehr Bäume, Grün an den Fassaden oder auf den Dächern sind gute Optionen. Umsetzen könnte man das bei städtischen Immobilien ebenso wie an Privathäusern, zumal man für solche Projekte Fördermittel beantragen kann. Mooswände, die mitunter im kommunalpolitischen Raum diskutiert werden, genießen bei den Fachplanern kein besonders hohes Ansehen. „Die Nachhaltigkeit ist nicht belegt. Das wird eher kritisch gesehen“, meinen Oyan und Thiel.

Weiterhelfen könnte hingegen ein neues dynamisches Parkplatzleitsystems. Da zeigt beispielsweise freie Stellplätze in Parkhäusern, Tiefgaragen und an den Straßen an, gibt via Internet oder App Stauwarnungen im Stadtgebiet in Echtzeit und könnte so den Verkehr flüssiger machen und den Parkplatzsuchverkehr reduzieren. Kostengünstig dürfte ein solches System aber nicht sein. Stichwort Verkehr: Grundsätzlich, so die Empfehlung der Experten, müsse versucht werden, den überregionalen Verkehr am besten schon ab Zwingenberg auf den Berliner Ring und die Westtangente abzuleiten – was zu einer Entlastung der B 3 und der B 47 in der Innenstadt führen soll.

E-Mobilität und Carsharing

Ein umfangreicher Punkt ist zwangsläufig die E-Mobilität. Ein Vorschlag: die Umstellung auf E-Busse. Das wird voraussichtlich weder kurz- noch mittelfristig umsetzbar sein. Angeregt wird zudem der weitere Ausbau des Ladenetzes, „wobei wir da schon sehr weit sind“ (Oyan), oder Privilegien für Fahrer von E-Autos. Carsharing ist ebenfalls ein Thema, dem der Stadtrat hohe Bedeutung beimisst, vor allem, wenn die Fahrzeuge elektrisch betrieben werden. Am Caritasheim hat die GGEW AG vor wenigen Tagen eine solche Möglichkeit eingerichtet, am Hochstädter Haus soll eine weitere Station folgen. „Wenn das dort klappt, kann ich mir das auch in anderen Stadtteilen vorstellen“, bekräftigte der Umweltdezernent.

Einfach umgesetzt werden kann die Installation eines Luftmessnetzes. An sieben Standorten werden sogenannte Passivsammlerboxen angebracht. An den Daten lässt sich nach einem Jahr ablesen, wie sauber die Luft im ganzen Stadtgebiet ist. Bisher gibt es nur die eine besagte Messstation an der Nibelungenstraße. Eine zweite in der Rodensteinstraße wurde abgehängt, weil die Werte über einen längeren Zeitraum unauffällig waren.

