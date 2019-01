Weniger Babys, aber mehr Trauungen

Bensheim.Für werdende Eltern ist es eine der Fragen, auf die es meistens keine schnelle Antwort gibt: Wie sollen Söhnchen oder Töchterchen denn überhaupt heißen? Riskiert man eine exotische Variante? Soll es eher traditionell sein oder eine Hommage an die Familie? Was will man mit der Wahl zum Ausdruck bringen – oder reicht es, wenn der Name einfach „nur“ schön klingt?

Für Beziehungen können

...