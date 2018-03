Anzeige

Neben vielen angenehmen und nützlichen Aspekten, die im Workshop auch beleuchtet wurden, bringt das Smartphone auch etliche Gefahren mit sich: Sei es die Unachtsamkeit im Straßenverkehr, eine mögliche Abhängigkeit oder „Handysucht“ oder das anonyme Posten von verletzenden Inhalten, um nur einige Bereiche zu nennen.

Über Erfahrungen offen sprechen

Die Schülerinnen haben sich während der Veranstaltung beispielsweise über ihren Medienkonsum ausgetauscht sowie über die sozialen Netzwerke, die sie besonders zeitintensiv nutzen. Den Referenten Peter Holnick und Benjamin Bator, Medienbeauftragter der Liebfrauenschule, war es dabei besonders wichtig, dass die Mädchen offen über ihre Erfahrungen mit oder in der digitalen Welt, gerade auch mit ihren Eltern oder auch ihren Lehrern sprechen und ihnen auch von Vorfällen berichten, in denen sie sich unwohl gefühlt haben.

Dazu sahen die Siebtklässlerinnen einen Film, in dem ein Jugendlicher in der Schule und in sozialen Netzwerken gemobbt wird und sich zuerst nicht traut, Hilfe bei seinen Eltern oder einer Lehrkraft zu suchen. Die Mädchen erlebten durch den kurzen Film, wie mächtig das Smartphone in Kombination mit dem Internet ist und wie schmerzhaft Cybermobbing für die Opfer sein kann.

Um präventiv tätig zu werden, bietet die Liebfrauenschule deshalb diesen Workshop über den verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien für alle siebten Klassen an. Auch für Eltern wird zuvor ein Infoabend über die Smartphone-Nutzung ihrer Töchter angeboten. Ziel sei es, einen kompetenten Umgang mit Smartphone und Co. zu ermöglichen, wovon alle Beteiligten (Kind, Familie, Schule) profitieren. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.03.2018