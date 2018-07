Anzeige

Unfassbar, wie die Vorstandsmitglieder des DGB Bensheim finden. Trotzdem hofft Horst Raupp auf Verbesserungen in naher Zukunft. Durch den Kampf für bessere Arbeitsbedingungen mittels eines Tarifvertrags konnte die Gewerkschaft ver.di die Zahl ihrer Mitglieder deutlich erhöhen. „Dadurch konnte der Druck auf Amazon erhöht und erste wichtige Verbesserungen erreicht werden“, heißt es in der Verlautbarung des DGB. „Dieser Vereinbarung müssen und werden weitere Abkommen folgen“, so Horst Raupp.

„Dafür arbeitet ver.di eng mit den Schwestergewerkschaften in Europa und den USA zusammen. Nur durch internationalen Druck kann ein global agierender Konzern wie Amazon zu Verhandlungen gezwungen werden. Gemeinsames gewerkschaftliches Ziel ist die Durchsetzung tarifvertraglich geregelter Löhne, eine durchgreifende Verbesserung der Arbeitsbedingungen und die Abschaffung des Befristungswesens.“

Den Mitgliedern des DGB Bensheim zeigen diese Ausführungen, wie wichtig auch heute noch die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft ist. Kurt Manich, Pressereferent des DGB Bensheim betont: „Je mehr Mitglieder die Gewerkschaften haben und je mehr Mitglieder sich engagieren, desto mehr können die Gewerkschaften für die Beschäftigten erreichen.“ red

