Wenn die Augen tränen und die Nase läuft

Bensheim.Im Rahmen der „Initiative Gesundheit im Dialog“ (IGiD) referierte HNO-Arzt Erich Konietzke zum Thema „Allergie – voll im Gange“ in der Apotheke am Hospital in Bensheim.

Das Jahr 2018 hat für Allergiker keinen guten Start hingelegt: Ende Januar hatte bereits die Haselblüte begonnen. Das eiskalte und trockene Winterwetter hat die Grippewelle im Februar und März stark begünstigt. Bei viel Sonnenschein im März kamen zusätzlich Erlenpollen. Ende März begann der Birkenpollenflug.

Wird 2018 ein schlimmes Jahr für Allergiker?

Die Atemwegsschleimhäute vieler Patienten waren durch die beschriebenen Phänomene schon stark strapaziert. Durch die langen Kälteperioden und den plötzlich intensiven Sonnenschein werden laut HNO-Arzt Konietzke plötzlich und intensiv viele Pollen zur gleichen Zeit freigesetzt. Und: Im Mai treten bald zusätzlich die frühblühenden Gräser auf den Plan.