Wenn die Beziehung in die Krise gerät

Was stört die Harmonie im Ehealltag?

Die Bewältigung der alltäglichen Herausforderungen wird als unglaublich belastend erlebt. Wenn dann noch erschwerenden Faktoren – wie Krankheit, Pflegebedürftigkeit der Eltern, Pubertät der Kinder oder Probleme im Berufsleben – hinzukommen, gerät das Paar gänzlich aus der Balance und in eine Überforderung, die in eine Krise münden kann.

Wodurch verliert sich im Lauf der Jahre die Leichtigkeit, wie kann eine Therapie hier helfen?

Der Verlust von Zärtlichkeit und Sexualität sowie einer gewissen Leichtigkeit im Beziehungsalltag ist für viele langjährige Partnerschaften kennzeichnend. Der gemeinsamen Zeit als Paar ist nicht selten seit Jahren zu wenig Raum gegeben worden. Oft ist der Leidensdruck schon so hoch, dass eine Trennung im Raum steht. Ob dann jedoch wirklich die Trennung voneinander oder von bestimmten Mustern im Miteinander gemeint ist, kann in ruhiger Atmosphäre in den Beratungsgesprächen bei pro familia herausgefiltert werden. Dies benötigt vor allem Zeit, Zuneigung und Geduld, denn nichts ist schwieriger als ein Verändern von eingespielten Verhaltensmustern.

Bietet pro familia auch bei sexuellen Problemen in der Beziehung Unterstützung?

Ja. Menschen, die keine kassenzugelassenen sexualtherapeutischen Angebote finden oder nicht lange auf einen Therapieplatz warten möchten, wenden sich an die Beratungsstelle. Bei Katharina Rohmert, Ärztin mit psychoanalytischer und sexualmedizinischer Weiterbildung, finden sie kompetente Hilfe. Nach einem ausführlichen Gespräch über die Vorgeschichte wird entschieden, welche Untersuchungen möglicherweise sinnvoll sind, ob Ärzte anderer Fachrichtungen hinzugezogen werden sollten oder eine sexualtherapeutische Beratung angeraten ist. Manchen ist zum Beispiel der Einfluss von Medikamenten, die sie aufgrund von anderen Erkrankungen einnehmen müssen, auf ihre sexuellen Funktionsfähigkeiten nicht bewusst und die Frustration bei sexuellen Begegnungen ist vorprogrammiert.

Gibt es konkrete Ratschläge für den Ehealltag?

Pro-familia-Berater Steffen Brammer betont, wie wichtig es ist, sich als Paar nahe zu sein, miteinander reden und Zeit verbringen zu können. Konkrete Probleme werden in einer Paarberatung besprochen und es wird versucht, diese zu lösen. red

