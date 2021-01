Wenn die Pfütze zum See wird

Bensheim.Wie ein großer See vor der Kulisse von Melibokus und Auerberg wirkt das Wasser auf unserem Bild. Erst auf dem zweiten Blick wird deutlich, wie das Foto entstanden ist: Unser Fotograf hat seine Kamera für diese Aufnahme ganz nah an den Boden herangeführt. Die Pfütze, in der sich Strommast und -leitungen spiegel, wirkt dadurch wie ein großes Gewässer.

Wie so häufig sind in den letzten Tagen an der Bergstraße und im Ried fast ausschließlich Regentropfen vom Himmel gekommen, während man sich in den höheren Lagen des Odenwalds über Schneeflocken und eine weiße Schicht auf Wiesen und Wald freuen konnte.

Die Aussichten für die kommenden Tage sind weiter winterlich. Bleibt abzuwarten, ob die Bergstraße vielleicht doch auch mal unter einer dünnen Schneedecke verschwindet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 05.01.2021