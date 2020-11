Wenn man wählen will, aber nicht darf

Bensheim.Ziemlich verärgert war ein Bensheimer, der am vergangenen Sonntag von seinem Wahlrecht Gebrauch machen und seine Stimme für einen der fünf Bürgermeisterkandidaten abgeben wollte – und ihm dieses Recht am Ende verwehrt blieb. Der Mann hatte bei der Stadt Briefwahl-Unterlagen beantragt, die, so lautete die Auskunft der Stadtverwaltung, am 28. Oktober verschickt worden seien – aber bis zum

...