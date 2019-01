Werbefilm über Arbeit der CBM gedreht

Bensheim.Inzwischen ist es fast schon Tradition geworden, dass sich an der Karl-Kübel-Schule in Bensheim zahlreiche Schülergruppen zu Projektteams zusammenschließen, um sich im Rahmen eines komplexen Projektauftrags ihres verantwortlichen Lehrers Dieter Riedel an die Planung, akribische Vorbereitung und die konkrete Umsetzung eines Film- oder sozialen Projekts heranzuwagen.

„Der Berliner Flughafen, Stuttgart 21, aber auch die Hamburger Elbphilharmonie sind beredte Beispiele für misslungene Großprojekte, deren Ursache auf gravierende Fehler beim Projektmanagement zurückzuführen ist“, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Was läge daher näher, als die zukünftigen Arbeitnehmer und womöglich verantwortlichen Führungskräfte, frühzeitig mit solchen praxisorientierten Fragestellungen zu konfrontieren und ihnen am eigenen Tun und Lassen vor Augen zu führen, von welchen Kleinigkeiten und leichtfertig übersehenen Randproblemen oft Erfolg oder Misserfolg eines Projekts abhängen können.

Dies mussten nun auch Ilaria Trisolini und Mirela Hot, Florian Helmling, David Riedl und Max Redlaff – allesamt Auszubildende und somit zukünftige Kaufleute im Büromanagement – erfahren, als sie sich der Herausforderung stellten, einen Imagefilm über die Christoffel-Blindenmission (CBM) in Bensheim zu erstellen.

Schon die unterschiedlichen Wohn- und Ausbildungsorte der Schüler machten detaillierte Absprachen über Treffen untereinander, aber auch mit den Verantwortlichen der CBM, erforderlich.

Wie geht man an das Thema heran? Wie kann man die Arbeit der Institution anschaulich und interessant filmisch darstellen? Was sollte im Film erscheinen, was kann vernachlässigt werden? Wie kommt man an das notwendige Equipment? Jede Menge Fragen und Probleme, die zunächst überhaupt erkannt und dann fachgerecht bewältigt werden mussten.

Reiz der Komplexität

Es ist gerade diese Komplexität, die den Reiz, aber auch den Arbeitsaufwand eines Projekts maßgeblich beeinflusst. Je genauer in dieser Planungsphase gearbeitet wird, desto besser ist am Ende das Ergebnis. Eine große Herausforderung besteht vor allem darin, drohende Gefahren (Stolpersteine) schon bei der Planung frühzeitig zu erkennen und aus dem Weg zu räumen. Es gilt, für alle Eventualitäten einen „Plan B“ in der Tasche zu haben und realistische Teilziele (Meilensteine) festzulegen und terminlich zu fixieren.

Dies sind nur einige Aspekte, die verdeutlichen sollen, wie viel Arbeit notwendig ist, um nur wenige Minuten eines Imagefilms zu produzieren, der die Aufmerksamkeit und das Interesse der Zuschauer für die Probleme blinder Menschen und die damit verbundene Arbeit der CBM weckt. Am schwierigsten ist es – so bekennt das Filmteam einhellig – aus der Fülle des erstellten Filmmaterials, die Szenen auszuwählen, die besonders gut gelungen und am aussagefähigsten sind, damit der Film die vorgegebene Länge von fünf bis sechs Minuten nicht überschreitet. Wie schwer das ist, belegt die tatsächliche Länge von dann doch acht Minuten.

Dennoch ist den fünf KKS-Schülern ein bemerkenswerter Film gelungen, der ab sofort sowohl unter www.karlkuebelschule.de auf der Schulhomepage, als auch auf Youtube begutachtet werden kann. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.01.2019