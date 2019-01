Werbeträgerin fürs Ehrenamt

Bensheim.„Solche Menschen wie Sie wünsche ich mir mehr für Bensheim.“ Bürgermeister Rolf Richter, der Werbung für das Ehrenamt macht, so oft es möglich ist, wünscht sich nicht nur mehr Menschen wie Elke Ditter es ist. Er bescheinigte der Powerfrau, die sich im sozialen wie politischen Bereich nie weggeduckt, sondern immer Verantwortung übernommen hat, jemand zu sein, der „Eisberge zum Brechen bringt und dicke Bretter bohrt“. Also eine Bürgerin, die für ihre Überzeugung einsteht, und für die Hürden Ansporn sind, ihr Ziel zu erreichen.

„Ein Mensch, der seit Jahrzehnten dazu beiträgt, dass Bensheim lebenswert ist, ein Vorbild für andere und Werbeträger für das ehrenamtliche Engagement“, so bezeichnete Landrat Christian Engelhardt die gelernte Bankkauffrau, der er den von Ministerpräsident Volker Bouffier verliehenen Landesehrenbrief für langjährige ehrenamtliche Leistung überreichte. Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert steckte Ditter die Ehrennadel an. Richter überreichte einen Blumenstrauß.

Ehemann, Familie, Freunde und Wegbegleiter waren in den Sitzungssaal des Rathauses gekommen, um der hohen Ehrung für Elke Ditter beizuwohnen. Für Engelhardt bedeutete die Auszeichnung an eine Frau, die sich seit vielen Jahren – gemeinsam mit dem 2018 verstorbenen Gottfried Rupp – Menschen annimmt, die aus unterschiedlichen Gründen auch immer aus der Bahn geworfen wurden, in Not sind und auf der Straße leben, „ein Glücksfall und der Lohn für langjähriges, kontinuierliches Engagement“.

Von 1996 bis 2012 war Ditter Beisitzerin im Förderverein Hilfen für Wohnungslose Kreis Bergstraße, der die Schlagzeile geprägt hat: „Eine Bank ist kein zu Hause.“ Seit sechs Jahren ist sie dessen Vorsitzende. Darüber hinaus hat sich die Bensheimerin politisch eingebracht und saß für die SPD von 1993 bis 2001 im Stadtparlament.

Vorschlag von Norbert Bauer

Wiederum sechs Jahre war sie Kassenwartin im Vorstand des Tennisclubs Blau-Weiß, seit 2013 bis heute übt sie im Golfclub das Amt der Schriftführerin aus, seit dem Vorjahr ist sie Beisitzerin in der Weingilde Bergstraße.

Während ihrer Tätigkeit als Stadtverordnete war Elke Ditter Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss, in der Sportkommission, der Eigenbetriebskommission Weingut, der Bürgerhaus-, Städtebau- und Wirtschaftsförderungs GmbH. Stadtrat Norbert Bauer, der die Verleihung des Landesehrenbriefes an Ditter angeregt hat, wunderte sich, dass diese „für ihre Leistungen und ihren Einsatz für die Allgemeinheit nicht längst gewürdigt wurde“.

Der Parteifreundin bescheinigte er, in den 90er Jahren „frischen Wind in die Partei“ gebracht zu haben. Auch der Vorstand des Golfclubs würdigte die Verdienste seiner Schriftführerin als „starke Frau im Hintergrund“, die sich mit Argumenten durchzusetzen versteht.

Elke Ditter schließlich bedankte sich bei ihrer Familie und insbesondere bei ihren Eltern, die sie früh an das Ehrenamt herangeführt und schon während ihrer Schulzeit beigebracht hätten, Verantwortung zu übernehmen. Mit ihrem Appell, „nutzt das Ehrenamt“, richtete sie sich an die Öffentlichkeit: „Es tut gut und macht eine Menge Spaß – und es macht das eigene Leben mehr wert.“

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 31.01.2019