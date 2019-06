Bensheim. Lorina Frye legt lötend letzte Hand an ihren Teslaspulen-Bausatz. Hochkonzentriert sitzt die Realschülerin an einer Lötstation in der modernen Lehrwerkstatt von Dentsply Sirona in Bensheim. Eigentlich müsste die 13-Jährige gerade die Schulbank drücken, doch die hat sie an diesem Nachmittag wieder einmal gegen die Werkbank getauscht. Genau wie ihre elf Mitschüler, die im laufenden Schuljahr 2018/19 alle zwei Wochen am Mittwochnachmittag bei dem Hersteller von Dentalprodukten als Praktikanten zu Gast sind. Die Schillerschule Auerbach und Dentsply Sirona haben ein gemeinsames Ziel: Den jungen Leuten praxisnahe Einblicke in metall- und elektrotechnische Berufe zu vermitteln.

Lehrer Martin Josten sowie stellvertretender Schulleiter Arndt Neumann und die technischen Ausbilder des Medizintechnik-Unternehmens Holger Weitzel und Daniel Jöst wollen dem Nachwuchs im Rahmen der Wahlpflichtunterricht-Kooperation zeigen, dass es für Mädchen nicht nur Berufsbilder wie Verkäuferin und für Jungs nicht nur den Kraftfahrzeugmechatroniker gibt.

Lorina Frye ist zwar bei der Premiere der „Werkbank statt Schulbank“-Zusammenarbeit das einzige Mädchen in der Gruppe, doch das soll nicht so bleiben: Zu den Trainern an diesem Nachmittag gehört auch ein Azubi-Trio, das mit voller Absicht aus einem jungen Mann und zwei jungen Frauen formiert wurde. „Es gibt nun mal keine klassischen Frauen- oder Männerberufe mehr, das sollen die Schülerinnen und Schüler auch in der Praxis erleben“, stellt Trainer Weitzel fest. (mik)

