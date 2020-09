Werke von Almut Martiny

Bensheim.Die Stadtkultur Bensheim, Team Galerien, lädt für Sonntag (27.) um 11 Uhr zu einer Ausstellungseröffnung mit Arbeiten von Almut Martiny in das Gertrud-Eysoldt-Foyer des Parktheaters ein. Bürgermeister Rolf Richter wird die Gäste begrüßen. Die einführenden Worte spricht Berthold Mäurer.

Nichts endet, alles beginnt. Die Öllasur-Malereien, Fotografien und Triptychen von Almut Martiny verstehen sich als eine Hommage an die gewaltige Schaffenskraft der Natur, die alle Stoffe formt, wandelt und färbt.

Ihr Fokus auf die Details und Bildfragmente der aufgenommenen oder gemalten Objekte bewirken, dass aus alltäglichen, von Gebrauch und Zeit gezeichneten Dingen etwas Neues und damit etwas Eigenartiges, Rätselhaftes und nicht ganz zu Fassendes entsteht.

In den Fotografien erfahren die Motive erst durch die Spiegelung eine finale Verfremdung und lassen – wie durch ein Mikroskop – Wesen und organische Mikro-kosmen erahnen, als wären wir Zeugen der Entstehung einer neuen Welt oder Lebensform. In ihrer Öllasurmalerei sind die Fotografien auslösendes Moment, aber kaum mehr erkennbar integriert, so dass fließende Übergänge von Fotografie und Malerei entstehen. Erst durch diese Symbiose beider Medien verschwimmen Realität und erdachte Wirklichkeit zu einer neuen Form.

„Aufgrund der geltenden Corona-Bestimmungen dürfen wir nur eine gewisse Anzahl von Besuchern im Gertrud-Eysoldt-Foyer unseres Parktheaters begrüßen“, heißt es bei der Einladung der Stadtkultur. Daher wird um Anmeldung unter Angabe von: Name, Adresse, Telefonnummer und Anzahl der Personen per Mail an galerien@bensheim.de gebeten. Die Bürger werden informiert, ob sie teilnehmen können. Sollte dies nicht möglich sein, stehen weitere Öffnungszeiten zur Verfügung, an denen die Künstlerin anwesend sein wird.

Dies ist an den Sonntagen 11. und 25. Oktober, 18. und 22. November sowie am 13. Dezember jeweils von 14 bis 17 Uhr. red

