Werke von Doris Bambach

Bensheim.„Ein Blick“ – so tituliert Doris Bambach ihre Ausstellung, die vom Team Galerien der Stadtkultur Bensheim am Sonntag, 31. März, um 11 Uhr im Gertrud-Eysoldt-Foyer des Parktheaters eröffnet wird. Die Künstlerin lebt und arbeitet in Bensheim. Die einführenden Worte spricht Berthold Mäurer.

Durch ein Studium an der Offenbacher Hochschule für Gestaltung eröffnete sich Doris Bambach eine 20 Jahre andauernde Karriere als Grafikerin. Seit 1994 konzentriert sich die Künstlerin auf die Malerei.

„Strukturen, komponiert mit Flächen, Formen und Linien, beschäftigen mich von je her. Es ist aufregend zu untersuchen, wie der Gegensatz von homogenen Flächen und dynamischen Strukturen einen Bildgrund zum Leben erweckt. Ob gegenständlich, abstrahiert oder konstruktivistisch, die Struktur ist ein bestimmender Faktor in meiner Arbeit“, so die Künstlerin.

Die Ausstellung ist bis zum 28. Juni jeweils zu den Veranstaltungen im Parktheater sowie nach Vereinbarung geöffnet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.03.2019