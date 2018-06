Anzeige

Bensheim.Werkzeug und einen Stromgenerator im Wert von mehreren tausend Euro haben Diebe in der Nacht zum Dienstag erbeutet, als sie in eine Scheune einbrachen und nach Wertvollem durchsuchten. Über einen rückwärtig gelegenen Eingang verschafften sich die Kriminellen zuvor gewaltsam Zugang und zudem auch in einen dort stehenden Wohnwagen.

Schaden: 500 Euro

Durch ihr Vorgehen verursachten sie einen Sachschaden, der derzeit auf mindestens 500 Euro geschätzt wird. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bensheim unter der Telefonnummer 06251/84680 zu melden. pol