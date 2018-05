Anzeige

Zweite Station war das Kinderheim „Christine Revell“ in Kapstadt, das vom Verein bei der medizinischen Versorgung unterstützt wird. Die monatlichen Zuwendungen reichen allerdings so eben, um allen Kindern medizinische Betreuung zukommen zu lassen.

Das „Legacy Center“ im Township Kayamandi in Stellenbosch präsentierte sich weiterhin in hervorragendem Zustand, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Dort fand Rosie Wennemer einen neuen Spielplatz vor und einen Turm mit Übertragungsantennen für Handys, durch den man jährlich 80 000 Rand als Pacht erwirtschaftet. Die vom Verein finanzierte Englischlehrerin berichtete stolz von ihrem laufenden Projekt über Dinosaurier und dem abgeschlossenen Projekt „Meer“. Zum Ende des Schuljahres nehmen die Kinder die gesammelten Projekte mit nach Hause.

Großer Akzeptanz erfreut sich das Leseprojekt an der Secondary School/High School Stellenzicht in Jamestown. Das Team findet jetzt sowohl bei der Schulleitung als auch beim Afrikaans Department der Provinz nach ersten Erfolgen bei den Lernergebnissen volle Unterstützung. Und da die Schule auch Spendenquittungen ausstellen kann, wurden bereits erste Sponsoren gewonnen.

Das Leseprojekt gliedert sich in zwei Gruppen. In einer Gruppe werden schwache Schüler aus den 8. und 9. Klassen und in der anderen ganz schwache Schüler durch Einzelunterricht gefördert. Dieses Projekt habe auch einen hohen sozialen Wert, denn es mindert die Ausgrenzung der schwachen Schüler. Dazu trägt auch die Herausgabe einer Schulzeitung bei, in der schwache und bessere Schüler zusammenarbeiten. Für die Zukunft erhofft man sich Hilfe für den Einzelunterricht durch Studenten der Universität Stellenbosch.

Am Ende ihrer Besichtigungen konnte Rosie Wennemer wieder ein für alle hiesigen Spender und Unterstützer positives Fazit ziehen: Die bereitgestellten Mittel erfüllen voll den angedachten Zweck. kn

