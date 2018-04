Anzeige

Auf dem Rückweg wurde eine Kaffeepause im Naturschutzzentrum eingelegt.

Der Senior der Gruppe, Willi Völker, dankte den Wanderführern für die Vorbereitung und Durchführung der Wanderung. Nach 17 Kilometern erreichte die Gruppe den Ausgangspunkt der Wanderung.

Die Weschnitz entspringt in Hammelbach, einem Ortsteil der Gemeinde Grasellenbach, und fließt nach 58,9 Kilometern bei Biblis in den Rhein. Ihr heutiger Name wird auf Visucius, einen keltischen Flusssgott, zurückgeführt. Näheres ist an der Walpurgiskapelle in Fürth erläutert. red

