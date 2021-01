Weststadt im Mittelpunkt

Bensheim.Themen aus der Bensheimer Weststadt stehen im Mittelpunkt der nächsten Telefonkonferenz der BfB-Fraktion am Montag (25.) um 18 Uhr. „Wir sprechen über die Bebauungsabsicht eines Projektentwicklers, der das Gelände des alten Stellwerkes in der Dammstraße von der Deutschen Bahn erworben hat. Für uns ist es wichtig, dass die Pläne in einer gemeinsamen Sitzung des Bau-, Umwelt- und Planungsausschusses mit dem Ortsbeirat West vorgestellt werden“, informiert Stadtverordneter Franz Apfel in einer Pressemitteilung. Die Ecke Dammstraße, altes Stellwerk und Wormser Straße sei eines der Eingangstore zur Innenstadt. Der Stellenwert dieses Bereiches müsse bei den Planungen Berücksichtigung finden. Entsprechende Anträge wurden von der BfB gestellt.

Man setze sich für die Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes für die ökologische Aufwertung von Gräben und Gewässern zusammen mit dem Gewässerverband Bergstraße ein. Die landwirtschaftlich genutzten Flächen müssten erhalten werden, um Bensheims Weststadt als lebens- und liebenswerten Stadtteil weiter zu entwickeln. „Unser Ziel ist es, die von uns unterstützte Aktion zum Anlegen von Blühwiesen und Blühstreifen in der neuen Wahlperiode fortzusetzen. Dazu passt unser Vorschlag, die großen Grünflächen bei Firmen in Blühwiesen umzuwandeln“, so Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau.

Um diese Ziele zu erreichen, setzt die BfB auf eine stärkere Beteiligung der Bürger zum Erhalt der Lebensqualität in der Weststadt und für mehr Sicherheit für die Radfahrenden. Die Erneuerung und Verbreiterung der Radstreifen in der Schwanheimer Straße war eine wichtige Maßnahme, um die Sicherheit der Radfahrenden in diesem für die Verkehrssituation unruhigen Bereich zu erhöhen.

„In der nächsten Wahlperiode wollen wir eine Lösung für die vielbefahrene Robert-Bosch-Straße erreichen. Zu einem Dauerproblem kommt es bei den fehlenden Parkplätzen am Finanzamt und der Karl-Kübel-Schule. Hier ist das Land Hessen und der Kreis Bergstraße für die notwendige Abhilfe gefordert“, erklärt Norbert Koller. red

