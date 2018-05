Anzeige

Zur weiteren Ausbildung lebte er für mehrere Monate bis Juni 1861 in München. Nach Abschluss der Ausbildung zunächst bis 1872 wohnhaft in Karlsruhe, dann von 1873 bis 1875 in Düsseldorf. Hier traf er zahlreiche Malerkollegen, die er während seines Studiums an der Karlsruher Kunstakademie kennengelernt hatte.

Weyssers zeichnerisches Oeuvre umfasst 4000 Architekturzeichnungen und etwa 800 Gemälde sowie zahllose Ölstudien. Seine Zeichnungen, die topographisch genau, aber immer unter malerischer Sichtweise entstanden sind, bilden eine wichtige Dokumentation für die mehr als 650 Kleinstädte und Dörfer im südwestdeutschen Raum, im Elsass, Franken, Oberbayern und Tirol. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.05.2018