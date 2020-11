Wichtel erfüllen Wünsche

Auerbach.Auch 2020 erfüllen Auerbacher Wichtel Auerbacher Wünsche. Die im Advent 2019 erstmals von der Interessengemeinschaft Auerbacher Vereine (IAV) durchgeführte Aktion geht in die zweite Runde. Ziel ist es, Menschen, die einen Wunsch haben, aber niemand kennen, der ihn erfüllen könnte, eine Freude zu bereiten. 2019 konnten so fast 40 Wünsche in Erfüllung gehen.

Verantwortlich für die Durchführung zeichnen wieder TSV, Arbeiterwohlfahrt, Liedertafel, sowie evangelische und katholische Kirchengemeinde mit kräftiger Unterstützung durch die Burgapotheke und Goetheapotheke.

Bereits seit Anfang November verteilen Vertreter der fünf Ausrichter über verschiedene Wege bunte Wunschzettel an bedürftige oder alleinstehende Menschen jeden Alters. Darauf können Wünsche bis zu einem Warenwert von 20 Euro notiert werden. Der ausgefüllte Zettel wird dann an den Aushändiger zurückgegeben. Dieser leitet den Zettel an die IAV weiter, die den anonymen Teil des Wunschzettels in einer der beiden Auerbacher Apotheken an den Weihnachtsbaum hängt.

Wer einen Wunsch erfüllen möchte, nimmt sich dort einen Anhänger, besorgt das gewünschte Geschenk und gibt es mit dem Anhänger wieder in der Apotheke ab. Dort übernehmen dann die IAV-Vertreter das Geschenk und sorgen für die Zustellung.

Corona-bedingt ist die Verteilung der Wunschzettel etwas schwierig. Daher besteht zusätzlich das Angebot, einen Wunschzettel nach Hause zu bestellen. Dazu wenden sich Interessierte bitte an Horst Knop, Telefon 06251/74887. kn

