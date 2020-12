Wichtelaktion vorzeitig beendet

Auerbach.Früher als geplant musste die Aktion „Auerbacher Wichtel“ beendet werden. So waren bislang weit weniger Wunschzettel als im vergangenen Jahr an den Bäumen angebracht. Als Grund für den schleppenden Ablauf sehen die Organisatoren die Auswirkungen des Coronavirus. So finden derzeit bekanntlich keine Veranstaltungen und Treffs von Awo oder anderen Organisatoren statt. Diese bilden aber wichtige Termine, um Bedürftige überhaupt zu erreichen.

Alternativ brachten die Helfer zusätzlich Zettel an den eigens in der Burg- und Goethe-Apotheke aufgestellten Weihnachtsbäumen für die Diakonie Bensheim an. Positiv ist, dass sämtliche Wunschzettel schon nach kurzer Zeit von Bürgern, welche die Wünsche erfüllen wollen, vergriffen waren. Die gespendeten Geschenke sollen in Kürze an die Bedürftigen verteilt werden.

30 Geschenke

Aus dem Sinn ist die Wichtelaktion zur Weihnachtszeit damit aber noch lange nicht. Schon im kommenden Jahr soll sie unter hoffentlich besseren Begleitumständen wieder aufgegriffen werden. Ziel der Aktion ist es, Menschen, die einen Wunsch haben, aber niemand kennen, der ihn erfüllen könnte, eine Freude zu bereiten. 2019 konnten so fast 40 Wünsche in einem Warenwert von bis zu 20 Euro in Erfüllung gehen. Dieses Jahr waren es nur 30. Verantwortlich für die Durchführung zeichnen wieder TSV, Awo, Liedertafel sowie evangelische und katholische Kirchengemeinde mit kräftiger Unterstützung durch die Burgapotheke und Goetheapotheke.

Ein Dank der Organisatoren ging nun auch an alle Spender, die die Geschenke besorgt, manchmal noch etwas beigefügt und sehr liebevoll verpackt haben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 07.12.2020