Wichtige Änderungen im Linienverkehr im Überblick

Linie 669 Heppenheim-Bensheim-Zwingenberg-Alsbach: Die Linie verkehrt montags bis freitags von 4.30 bis 21 Uhr im Halbstundentakt und danach bis Mitternacht (sowie grundsätzlich an Wochenenden) im Stundentakt zwischen Alsbach und dem Heppenheimer Gewerbegebiet an der Tiergartenstraße. Der Heppenheimer Bahnhof wird künftig bei jeder Fahrt bedient. Am Bensheimer Bahnhof werden die Anschlüsse an den Schienenverkehr ausgedehnt. Zur besseren Erschließung des Wohngebiets am Hemsberg wird eine weitere Haltestelle eingerichtet.

Linie 671 Bensheim-Auerbach: Die Linie wird künftig unter der Woche im 30-Minuten-Takt gefahren. Die bisherige Linienführung über die Schlossstraße entfällt und wird durch einen Ring über die Haltestellen Burggraf, Fasanenweg und Vogelherd ersetzt. Das Auerbacher Zentrum im Bereich Schlossstraße soll ab dem Fahrplanwechsel durch die neue Ruftaxilinie 6971 erschlossen und so mit dem Bensheimer Bahnhof verbunden werden.

Linie 673 Bensheim-Weststadt: Die Verbindung der Weststadt und dem Gewerbegebiet Süd mit dem Bahnhof verkehrt ab 9. Dezember in beide Richtungen im Stundentakt. Nun auch samstags zwischen neun und 17 Uhr – allerdings nur in eine Richtung als Ringverkehr. Die Haltestelle Europaallee wird in Beginenstraße umbenannt. Neue Stopps an der Peter-Krenkel-Straße und in der Fabrikstraße kommen hinzu.

Linie 675 Bensheim-Gronau-Zell: Auch hier fährt der Bus unter der Woche künftig im Stundentakt. Neu integriert werden die Haltestellen an der Grieselstraße und der Stadtmühle, um die Altstadt besser erschließen zu können (bisher über Linie 672). Neu dazu kommt die Haltestelle Eulergelände. Das Heilig-Geist-Hospital kann aufgrund der Neuordnung allerdings nicht mehr direkt angefahren werden, heißt es von der VGG. Nächster Stopp ist hier die Grieselstraße.

Linie 676 Bensheim-Rodau-Hähnlein-Langwaden: Montags bis freitags regiert der Stundentakt, zum besseren Anschluss wird an der Schwanheimer Straße westlich des Bahnhofs die neue Haltestelle Dammstraße eingerichtet. Durch die neue Einbahnregelung in Schwanheim wird die Haltestelle Rathausstraße in Fahrtrichtung Bensheim an den Ortseingang verlegt und in Weyrichstraße umbenannt. Der Verkehr von Rodau zur Zwingenberger Melibokusschule läuft künftig ebenfalls über diese Linie (bisher Linie 678).

Linie 677 Bensheim-Hochstädten-Balkhausen: Die Linie ist auf den Schülerverkehr reduziert und wird künftig nur noch an Schultagen morgens, mittags und nachmittags bedient. Das Ruftaxi-Angebot der Linie 6977 bis zum Bensheimer Bahnhof wird entsprechend ausgeweitet.

Linie 672 und 674: Beide Linien werden zum Winterfahrplan „wegen geringer Nachfrage“ eingestellt. Dafür wird das Ruftaxi-Angebot verstärkt. tr

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.11.2018