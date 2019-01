Widerstand gegen geplanten Abriss

Bensheim.Mehr als 1000 Unterschriften gegen den Abriss des Hauses am Markt hat die „Vereinigung der mutigen Bürger“ mittlerweile gesammelt. „Ausschließlich von wahlberechtigten Bensheimern“, betonten Lothar Mundt und Klaus Edbill Grote bei einem Pressegespräch mit weiteren Mitstreitern. Schließlich will man dokumentieren, dass es in der einheimischen Bevölkerung ein ernstzunehmendes Interesse am Erhalt

...