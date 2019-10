Wie alt ist die Gronauer Kerb?

Gronau.Vor zehn Jahren feierte die Kirchengemeinde Gronau-Zell gemeinsam mit der Interessengemeinschaft Gruneme Kerb und der Stadtteildokumentation Gronau 2009 das Jubiläum „175 Jahre Kirchweih“. Die Feierlichkeiten gingen auf die Einweihung der Kirche Sankt Anna im Jahre 1834 zurück.

Nachdem in Gronau das mittelalterliche, gotische Kirchlein 1827 wegen Baufälligkeit abgerissen werden musste, war am 2. März 1834 der noch heute genutzte, klassizistische Kirchenbau eingeweiht worden.

Doch bereits zur Kerb 2009 wiesen die Organisatoren darauf hin, dass die Geschichte des dörflichen Kirchen- und Brauchtumsfestes eigentlich viel weiter zurückreicht. Auf die älteste uns bekannte urkundliche Erwähnung der Kerb in Gronau machte Eberhard Kühner in seinem Heimatbuch „Das Dorf in der Grünen Aue“ aufmerksam.

Der einstige Volksschullehrer zitierte aus dem Register der vorreformatorischen Pfarrer Martin Knapp und Peter Lesch, mit dem die beiden Geistlichen Anfang des 16. Jahrhunderts über die Kirchenverwaltung Buch führten. Darin findet sich ein Vermerk über eine sogenannte „jorzyt“, eine Stiftung für eine jährliche Seelenmesse, in diesem Fall in Erinnerung an eine verstorbene Gronauerin. Diese mit vier Schilling gestiftete Seelenmesse „sol gescheen vff modag oder Dinstag nach vnser Kerbe mess“, zitierte Kühner aus dem Register. Der Eintrag trägt kein genaues Datum, Kühner datierte ihn aber „um das Jahr 1519“.

Können also die Gronauer in diesem Jahr „500 Jahre Gruneme Kerb“ feiern? Ginge es nicht um die erste urkundliche Erwähnung des Kirchweihfestes, sondern des Dorfes, reichte die ungenaue Datierung „um das Jahr 1519“ nicht aus.

Städte und Gemeinden sowie deren Ortsteile sind angehalten, für Ersterwähnungsfeiern ein exaktes Datum heranzuziehen. Dies ist auch der Grund, warum das Mitte des 12. Jahrhunderts erstmals im Lorscher Kodex erwähnte Gronau genau diese Eintragung nicht offiziell geltend machen kann. Denn die Datierung „um das Jahr 1150“ ist schlichtweg zu ungenau.

Es wird „verkehrte Welt“ gespielt

Eine Kerb ist aber keine Gebietskörperschaft, sondern ein ursprüngliches Volksfest mit karnevaleskem Charakter, sprich ein Brauchtum, mit dem der weltlichen und kirchlichen Obrigkeit schon immer eine lange Nase gedreht wurde und bei dem noch heute ganz bewusst „verkehrte Welt“ gespielt wird.

Aus der Perspektive einer solchen Gegenkultur bräuchten sich die Gronauer nicht darum scheren, ob der Eintrag in die Pfarrchronik nun exakt vor 500 Jahren oder doch erst 1520 oder 1521 verfasst wurde.

Dass in diesem Jahr dennoch kein Kerwejubiläum gefeiert wird, hat einen anderen Grund. Es ist anzunehmen, dass bereits die Einweihung der ersten Gronauer Kirche zelebriert wurde – und dieses frühere Gotteshaus ist bekanntlich schon für das Jahr 1387 urkundlich belegt. Auch dieser Eintrag muss jedoch nicht zwangsläufig das Jahr benennen, in dem die Kirche fertiggestellt und geweiht wurde. Die Jahreszahl 1387 sagt lediglich, dass damals in der Ansiedlung Gronau ein solches Bauwerk bestanden hat.

Während Martin Luther und andere Reformatoren einer besonderen Weihe von Kirchengebäuden, Taufbecken oder Kanzeln kritisch bis ablehnend gegenüberstanden, dürfte im vorreformatorischen Gronau sehr wohl eine „Kirmes“, eine Kirchweihmesse, abgehalten worden sein. Wenn die Kerwemädchen und Kerweborsch am Sonntag und Montag ihre „Gruneme Kerb“ feiern, können sie demnach mit Stolz behaupten, ein rund sechseinhalb Jahrhunderte altes Brauchtum fortzuführen. Stefan Hebenstreit

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.10.2019