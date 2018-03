Anzeige

Bensheim.Die Michaelsgemeinde lädt für Mittwoch (21.), 19.30 Uhr, zum Kirchturmgespräch ins Gemeindehaus Darmstädter Straße 25 ein. Pfarrer Hechler wird über seine Arbeit mit dem Gustav-Adolf-Verein in Sankt Petersburg und Taschkent berichten.

Mit der Arbeit des Gustav-Adolf-Werks ist die Michaelsgemeinde seit ihren Anfängen im 19. Jahrhundert verbunden. Ohne die Hilfe des evangelischen Diasporavereins hätte die Michaelskirche nicht gebaut werden können. Auch das Goethe-Gymnasium in Bensheim – ursprünglich eine evangelisch-jüdische Schulinitiative – wurde aus Mittel des Gustav-Adolf-Vereins unterstützt.

Heute unterstützt der Verein vor allem evangelische Gemeinden in Osteuropa und Südamerika. Pfarrer Gerhard Hechler ist seit 1. Januar diesen Jahres Vorsitzender des hessen-nassauischen Vereins und hat in seinem Ruhestand in der evangelischen Kirchengemeinde in Petersburg gearbeitet und half die evangelische Kirche in Taschkent zu sanieren. Hechler wird davon erzählen, wie evangelische Christen in Russland und Usbekistan leben und welchen Herausforderungen sich die kleinen Gemeinden dort stellen müssen. red