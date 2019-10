Wie geht es am Marktplatz weiter?

Bensheim.Nach der Sammlung von Ideen, Erwartungen und Wünschen bei der Auftaktveranstaltung des Dialogforums für den „Marktplatz der Zukunft“ geht es jetzt in die heiße Vorbereitungsphase für die Ausschreibung eines städtebaulichen Wettbewerbs. Ziel ist es, gemeinsam mit interessierten Bürgern noch vor Weihnachten die inhaltlichen Eckpunkte zu definieren.

Zweites Dialogforum

Den Zeitplan und das Prozedere hat die Stadtverordnetenversammlung so beschlossen. Das Bürgernetzwerk, das sich seit einem Jahr mit der Entwicklung der Innenstadt beschäftigt, moderiert und begleitet den Entscheidungsfindungsprozess. Am Ende eines ambitionierten „150-Tage-Programms“ steht eine Beschlussempfehlung für die städtischen Gremien. Am 20. November, nach dem zweiten Dialogforum, soll das Schnurgerüst stehen, heißt es vonseiten des Bürgernetzwerks. Bis dahin werden Arbeitskreise den Rahmen fixieren.

Mitmachen in Arbeitskreisen

Der Startschuss dafür fällt am heutigen Freitag (18.), 18 Uhr, im Rathaus-Sitzungssaal (Seiteneingang, von der Kirchbergstraße aus). Mitmachen und ihre Vorstellungen einbringen können alle, denen eine lebendige Innenstadt am Herzen liegt und die sich dafür mit Rat und Tat engagieren wollen. Möglich ist dies durch die Mitarbeit in Arbeitsgruppen. red

