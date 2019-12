Bensheim.Mit einer gut besuchten, Adventsfeier ist der deutsch-polnische Freundschaftskreis Bensheim-Glatz/Klodzko in die Weihnachtspause gegangen. Im Hotel Felix konnte Vorsitzender Hans Seibert unter den Gästen die frühere Vorsitzende Johanna Adler und Ehrenbürgermeister Georg Stolle begrüßen.

Auch Hedi Ritsert und Adelheid Lang von den Fehlheimer Landfrauen waren gekommen und hatten eine Spende in Höhe von 500 Euro mitgebracht, mit denen die beiden Kinderheime in Klodzko unterstützt werden. Dafür sagte Seibert ganz herzlichen Dank.

Mit einem Gedicht von Rilke erinnerte Johanna Adler an die erst kürzlich viel zu früh verstorbene Ilona Bonk, deren Eltern sich aus verständlichen Gründen für dieses Jahr entschuldigt hatten.

Wie man in Polen Weihnachten feiert, war von Hans Seibert zu hören. Er verlas den Erfahrungsbericht eines deutschen Fotografen, der in eine polnische Familie eingeheiratet hatte und im Internet über den „Zauber der polnischen Weihnachten“ berichtete. Da gibt es beispielsweise den Brauch mit den Oblaten. Jeder bricht von seiner Oblate ein Stückchen ab und gibt es seinem Gegenüber, verbunden mit ganz persönlichen Wünschen. Mit dem Wunsch wird das Oblatenstückchen verschluckt und der Vorgang wiederholt sich, bis jeder von jedem einen Wunsch erhalten beziehungsweise ausgesprochen hat. Für einen Deutschen ungewohnt, ist auch der Fastenbann vor den großen Festen. So gibt es an Heiligabend weder Fleisch noch Alkohol auf dem Tisch, was aber schon am ersten Weihnachtsfeiertag nicht mehr gilt. Nicht fehlen darf im gläubigen Polen der Gang zur Kirche kurz vor Mitternacht.

Natürlich wurden bei der Adventsfeier deutsche und polnische Weihnachtslieder gesungen und am Ende ging auch die Spendenbox herum, deren Inhalt traditionell am ersten Weihnachtsfeiertag beim polnischen Gottesdienst in der Franziskanerkirche Pater Manfred vom Franziskanerkloster übergeben wird.

Neujahrstreffen am 15. Januar

Hingewiesen wurde noch auf eine Terminverschiebung für das traditionelle Neujahrstreffen zum Auftakt des neuen Vereinsjahres. Wegen Renovierungsarbeiten im Hotel Felix findet das Neujahrstreffen nicht wie ursprünglich geplant am 8. Januar statt, sondern erst eine Woche später, am Mittwoch, 15. Januar. Der Termin für die Vereinsreise im kommenden Jahr ist dagegen – wie angekündigt – auf die Zeit vom 14. bis 19. Juni festgelegt und wird nach der großen Ostpolen-Reise in diesem Jahr wieder in die polnische Partnerstadt führen.

Zum Abschluss der Adventsfeier gab es für jeden Gast noch eine kleine weihnachtliche Leckerei, bevor man mit den besten Wünschen für ein harmonisches Fest und ein schönes neues Jahr auseinanderging. js

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.12.2019