Wie PERLEN an einer Schnur

Drei Dinge sind es, die für Bensheim in erster Linie prägend sind, sagt Frank Oppermann: Die Lage in einer Kette von historischen Orten im Zusammenhang mit dem Auerbacher Schloss und den anderen Burgen des Mittelalters an der Bergstraße, die Villenarchitektur und die historischen Fachwerkbauten.

Mittelalterliche Burgen

Die Ansiedlung der Ortschaften an der Hangabbruchkante des Odenwaldes von Zwingenberg bis Heppenheim charakterisiert in ihrem Wechsel von Ortschaft und umgebender Landschaft die Situation bis heute, auch wenn durch die zunehmende Besiedlung die Ortsgrenzen immer stärker verwischen, sagt Frank Oppermann.

So deutlich, wie an einer Perlenschnur aufgereiht, gebe es das andernorts nicht, auch nicht im Kinzigtal oder an der Weinstraße, wo die Topografie ähnlich sei, aber die Abfolge der Ortschaften bei weitem nicht so klar gegliedert.

Ebenso gereiht wie die Ortschaften sind die mittelalterlichen Burgen auf den Kuppen der Bergstraße – und sie stehen hier so unverfälscht als Ruinen wie sonst nirgendwo. Denn am Rhein, wo es eine imposante Zahl stattlicher Burgen gibt, wurden diese im 19. Jahrhundert weitergebaut. Was man heute dort besichtigt, sind also Fantasien, die zum Teil erst 130 Jahre alt sind.

Um 1900 hat es eine große Diskussion darum gegeben, auch das Heidelberger Schloss wieder zu vervollständigen, sagt Frank Oppermann.

Villen für das Großbürgertum

Dass man davon wieder abgerückt ist, hat auch das Auerbacher Schloss vor Eingriffen bewahrt, die der heutigen Auffassung von Denkmalpflege zuwider laufen würden. Die Ruinen des Heidelberger Schlosses, aber auch der Burgen an der Bergstraße, brachten übrigens schon im 19. Jahrhundert vor allem englische Touristen zum Schwärmen.

In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts verfolgte die Stadt Bensheim eine Strategie der Ansiedlung großbürgerlicher Schichten. Villen für Fabrikanten und Geschäftsleute wurden in neu erschlossenen Baugebieten errichtet, die heute als Ensemble unter Denkmalschutz stehen. Viele Entwürfe stammen von Heinrich Metzendorf.

Auch in anderen Orten gab es damals solche Entwicklungen, etwa in Murnau, dessen Stadtbild von den Münchner Architektenbrüdern Emanuel und Gabriel von Seidl geprägt wurde.

Und an diesen beiden Brüdern wiederum habe sich Heinrich Metzendorf orientiert, sagt Frank Oppermann – zumindest habe darauf dessen größten Bensheimer Auftraggeber Wilhelm Euler gern hingewiesen. Auch wenn etliche andere Architekten ebenfalls in den Villengebieten gebaut haben, hat Metzendorf etwa im Kirchbergviertel ganz außergewöhnlich viele Häuser in einer einzigen Straße gestaltet, so etwas ist selten, erklärt Frank Oppermann.

Prägnant auch, wie der Architekt damals das von den Ortschaften vorgegebene Prinzip weitergeführt habe: Häuser wie Perlen an einer Schnur, entlang der Höhenlinien und unter Einbeziehung der umgebenden Landschaft.

Den privaten Hausbau geprägt

Die von vielen als besonders heimatlich empfundenen Fachwerkhäuser in der Altstadt muss man in einen weiteren regionalen Bezugsrahmen setzen, sagt Oppermann – sie gibt es auch anderswo in Südhessen. Zuzuordnen sind sie dem hessisch-fränkischen Fachwerkbau, auch mitteldeutsches Fachwerk genannt. Die Verbreitung reicht über alle Mittelgebirge, im Süden bis etwa zum Neckar.

Die Bensheimer Altstadt ist bis heute geprägt von dieser Bauweise, die als technische Neuerung ab der Mitte des 15. Jahrhunderts aufkam und bis um 1800 den privaten Hausbau prägte: Nicht wie zuvor gebäudehohe Ständer bilden nun das tragende System, sondern die geschossweise Verstrebung.

Im Balkenwerk der Außenwände entstehen dabei verschiedene Schmuckformen, wie die typische Mannfigur, bei der diagonal geführte Streben als gespreizte Arme und Beine eines Menschen interpretiert werden können.

