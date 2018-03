Wie wird man ein guter Mensch?

Anzeige

Bensheim.Ein guter Mensch - was ist das eigentlich? Ist ein guter Mensch jemand, der besonders großzügig oder nett ist und dadurch selbstlos handelt? Oder ist es jemand, der aus gutem Willen handelt, dabei aber seine eigenen Interessen nicht unbeachtet lässt? Ist es überhaupt möglich, in der Gesellschaft, in der wir leben, ein guter Mensch zu sein? Dies ist schwierig zu sagen in einer Gesellschaft, in der nicht alle die gleichen Chancen und Rechte haben. Das Streben nach Geld, Besitz und Macht bestimmt unser Leben. In dieser Gesellschaft kann man sich nicht durchsetzen, wenn man nicht auch eigene Interessen verfolgt.

Das Parabel-Stück von Bertolt Brecht „Der gute Mensch von Sezuan“ thematisiert diese Fragen. In diesem Stück begeben sich drei Götter auf die Suche nach einem guten Menschen und finden diesen in der Prostituierten Shen Te, die ihnen eine Übernachtungsmöglichkeit anbietet, ohne dafür etwas zu verlangen. Aus Dank geben die Götter ihr etwas Geld, mit dem sie sich einen kleinen Tabakladen kaufen kann und somit nicht mehr ihren Körper verkaufen muss. Sie verspricht, ein guter Mensch zu bleiben, doch nachdem sie ihren Laden eröffnet hat, kommen ärmere Menschen zu ihr und bitten Shen Te, ihnen zu helfen. Aus Mitleid hilft sie ihnen, bringt dadurch aber auch ihren Laden in finanzielle Not. Als der Laden vor dem Bankrott steht, erfindet Shen Te die Figur Shui Ta, ihren Vetter. Sie schlüpft in dessen Rolle, der von nun an den Laden führt. Shui Ta ist nicht mehr bereit, Ärmeren zu helfen, handelt stets zum Wohle des Tabakladens und rettet ihn somit vor dem Bankrott. Shen Te verliebt sich währenddessen in den Pilot Sun, der auch finanzielle Unterstützung benötigt, und ihre Doppelgestalt droht aufzufliegen.

Das Stück ist auch 75 Jahre nach der Uraufführung noch erfolgreich und das Thema ist immer noch aktuell. Die Schaubühne Berlin wird in einer Koproduktion mit der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin das Stück im Bensheimer Parktheater im Rahmen der Woche junger Schauspieler aufführen. Es wird am Sonntag, den 11. März, um 20 Uhr aufgeführt.