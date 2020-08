Wieder Programm im Hochstädter Haus

Hochstädten. Nach einer längeren, durch die Corona-Pandemie beeinflussten Pause, geht es demnächst im Hochstädter Haus wieder rund – selbstverständlich unter Einhaltung der Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen. Für Sonntag, 30. August, lädt der Förderverein Heimatpflege Hochstädten von11 Uhr bis 14 Uhr im Außenbereich der Hochstädter Hauses zu einem Frühschoppen mit den Brassologen ein. Der Eintritt ist frei. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.

Mit einer neuen Veranstaltungsreihe geht das Organisationsteam am 11. und am 26. September an den Start. Zum „Sprungbrett“ können sich all diejenigen anmelden, die einmal auf den „Brettern, die die Welt bedeuten“ zeigen möchten, was sie in den Bereichen Musik, Literatur, Comedy, Schauspiel und in anderen Sparten können. Anfänger sind ebenso willkommen wie Profis. Die einzelnen Auftritte sollen jeweils 10 bis 15 Minuten dauern. Bewerbungen sind zu richten an sprungbrett@hochstaedter-haus.de. Der Eintritt ist frei. Besucher müssen sich jedoch online registrieren unter https://bit.ly/2XNA0wH.

Beim Hausmarkt im Dorfladen des Hochstädter Hauses stellen zahlreiche Anbieter am Samstag, 12. September, ihre regionalen Produkte der Öffentlichkeit vor. Im November heißt es dann erstmals Vorhang auf für die Eigenproduktion „Die Apfelbachs“, eine lokale Theater-Soap. Gezeigt wird ein unterhaltsames Theaterstück über das Leben einer Odenwälder Familie.

Außerdem bekommen die Zuschauer einen Odenwälder Abend mit Musik und Spezialitäten aus der Region geboten. Eintritt nur mit Onlinetickets. gs

