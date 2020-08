Wieder Treffen für Trauernde

Bensheim.Nach Corona-bedingter Pause lädt der Hospiz-Verein Bergstraße wieder zu Angeboten ein, die Trauernden eine Begegnung mit Menschen in ähnlicher Situation ermöglichen. Alle genannten Angebote sollen helfen, mit den durch den Verlust eines nahen Menschen ungewohnten, oft auch verunsichernden Gedanken und Gefühlen umzugehen.

Die Treffen sind an die gültigen Hygienerichtlinien angepasst und finden in kleinen Gruppen statt. Unter den derzeitigen Bedingungen müssen alle Gruppenangebote mit begrenzter Teilnehmerzahl stattfinden, informiert der Hospiz-Verein. Eine Anmeldung ist daher für alle Angebote zwingend erforderlich. Die genauen Uhrzeiten bzw. Termine werden Interessierten und Teilnehmenden auf Nachfrage oder bei der Anmeldung mitgeteilt.

Bewegung in der Natur

Am Samstag, 22. August, startet am Hospiz Bergstraße eine Wanderung für Trauernde. Im Vordergrund dieses Angebotes steht die Bewegung in der Natur und die Möglichkeit, dabei symbolisch ein Stück des Trauerweges in Gemeinschaft zu gehen. Teilnehmende haben auf der vierstündigen Tour die Gelegenheit zum Austausch, sie können aber auch einfach in der Stille dabei sein. Ein gemeinsames Picknick ist fester Bestandteil jeder Wanderung. Wandernde sollen deshalb entsprechend den persönlichen Bedürfnissen eigene Verpflegung mitnehmen. Weitere Wanderungen sind für den 26. September, den 24. Oktober und den 28. November geplant.

Neu ist die Einladung zu einem Gesprächskreis für Menschen, die um ihren Partner oder ihre Partnerin trauern. An insgesamt acht Dienstagabenden ab September bis zum nächsten Februar treffen sich die Teilnehmenden als feste Gruppe und damit in vertrauter und geschützter Atmosphäre, um die persönliche Trauer anzuschauen und ihr Raum und Ausdruck zu geben. Diese strukturierten Abende bieten Selbsterfahrung, Austausch und Verständnis durch das Angenommensein von Menschen in ähnlicher Lebenssituation.

Auch zum Frühstück für Trauernde wird wieder in die Räume des Hospizes Bergstraße eingeladen. Diese Treffen finden donnerstagvormittags statt und bieten ebenfalls die Möglichkeit zum Austausch mit ähnlich betroffenen Menschen. Aufgrund der an die Hygienerichtlinien angepassten Form ist auch hierbei die Personenzahl begrenzt und eine Anmeldung daher vorab unbedingt notwendig, betont der Hospiz-Verein.

Teilnahme ist kostenlos

Alle Angebote werden von erfahrenen und qualifizierten Trauerbegleitern geleitet. Willkommen sind insbesondere auch Menschen, die wenig Möglichkeit haben, mit anderen ins Gespräch zu kommen und unter dieser Einsamkeit leiden.

Die Teilnahme an allen Treffen ist kostenlos. red

Info: Weitere Infos: www.hospiz- verein-bergstrasse.de

