Wiederbelebung eines Schmuckstücks

Bensheim.Eigentlich ist es nur eine Zwischenlösung. Aber was heißt das schon. Denn die Wiederbelebung eines Teils des alten Kaufhauses Krämer an der Bahnhofstraße zeigt deutlich, welches Potenzial in den Räumlichkeiten steckt. „Krämer reloaded“ haben der Verein „Bensheim Aktiv“ und Daniela Recktenwald ihr Leerstandsretter-Projekt genannt, mit dem neue Wege beschritten werden sollen – und ein Vorzeigemodell für Nachahmer inszeniert wird.

Am Samstag (2.) öffnen sich um 10 Uhr erstmals die Türen. Unter der Überschrift „Kunst und Gut“ werden an drei Tagen in der Woche Kunstwerke von regionalen und überregionalen Künstlern angeboten, garniert mit regionalen Produkten: Rapsöl aus Schwanheim, Wein sowie Sekt aus Bensheim und Auerbach, Honig aus Heppenheim.

Von 1,50 bis 2500 Euro

„Wir wollen damit Leerstände befüllen und aus dem Dornröschenschlaf erwecken“, fasst Daniela Recktenwald die Intention des Vorhabens zusammen. Der Verein hätte dafür kaum ein besseres Aushängeschild finden können – und zwar in zweifacher Hinsicht. Der lichtdurchflutete Laden mit seinen großen Rundbogenfenstern samt Galerie ist ein Schmuckstück, das Recktenwald in den vergangenen Wochen in Detailarbeit wieder zum Glänzen gebracht und exzellent bestückt hat. Kunst und Waren „im Wert von 1,50 bis 2500 Euro“, umschreibt sie das breit gefächerte und bunte Sortiment.

Bis Ende September wird es wechselnde Ausstellungen und Exponate geben, Leerlauf braucht die Initiatorin nicht zu befürchten. Mehr als 60 Anfragen von Künstlern und Kunsthandwerkern liegen ihr vor. „Das kriege ich in der Zeit hier gar nicht alles unter.“ Möglich macht dies das gute Netzwerk von Recktenwald, die im Auftrag von „Bensheim Aktiv“ einst die Kunstmeile und die Künstlerbuden am Weihnachtsmarkt auf den Weg gebracht hat und in der Szene einen guten Ruf genießt.

Bis zum Herbst soll ein dauerhafter Mieter für die Räume gefunden worden sein. Stand jetzt stehen die Chancen wohl nicht allzu schlecht. Bereits während der Umbau- und Einrichtungsphase klopften Interessenten an die Tür und waren erstaunt von den Möglichkeiten, die sich im Inneren bieten.

Ohnehin waren es spannende Wochen, die hinter der Ladenbesitzerin auf Zeit liegen. Beim Aufräumen in dem seit Jahren leerstehenden Gebäudeteil stieß sie auf so manch interessanten Fund. Dazu zählt ein alter „Krämer“-Schriftzug aus Holz, den ein Künstler aufgearbeitet hat. Oder fast schon historisch anmutende Kleiderbügel des früheren Kaufhauses, die in ihrer ursprünglichen Funktion nun zum Einsatz kommen. Im Keller lagerten zudem alte Warenbücher, die belegen, dass es beim Krämer wirklich alles gab, was man für den täglichen Bedarf benötigte.

Eine weitere Hinterlassenschaft entpuppte sich als echtes Schwergewicht: Ein schwarzer Safe, tonnenschwer und zumindest dem Augenschein nach bombensicher. Jahrgang „um die 1900“ schätzt Recktenwald – ein Fundstück, das sich auch als Dekoelement hervorragend einfügt. Und nebenbei Platz böte, um ein paar Säcke mit Gold zu verstauen. Momentan liegt jedoch „nur“ ein Hufeisen in einem der Regale. Den Glücksbringer fand die angehende Geschäftsfrau ebenfalls im Keller.

Das Finanzielle steht bei „Krämer reloaded“ jedoch nicht im Vordergrund. Die Immobilie befindet sich bekanntlich im Besitz der MEGB, als Mieter tritt „Bensheim Aktiv“ in Erscheinung. Daniela Recktenwald, die in ihrem ursprünglichen Job bei der Sparkasse kürzertritt, bringt sich mit viel ehrenamtlichem Enthusiasmus ein und hofft, dass die Einnahmen die Nebenkosten decken. Die muss sie aus eigener Tasche zahlen, ebenso wie die Umgestaltung des Ladens.

Es braucht Ideen und Umsetzer

„Bensheim braucht für die Innenstadt ganz viele Ideen, und es braucht Menschen, die sie umsetzen“, betonte Bürgermeister Rolf Richter bei einem Kurzbesuch. Er lobte den Mut von Daniela Recktenwald, sich auf diese neue Erfahrung einzulassen. Damit könne man hoffentlich auch andere motivieren, diesen Schritt zu gehen.

Denn darauf zielt die Initiative in erster Linie ab: Eigentümern von leerstehenden Immobilie sowie potenziellen, aber vielleicht noch unsicheren Mietern zeigen, was man mit kreativen Zwischenlösungen erreichen kann. Dafür braucht es allerdings Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten.

Helmut Richter als Vorsitzender von „Bensheim Aktiv“ verwies auf einen Trend hin zu kleinen Erlebnisshops mit wechselndem Angebot. Das müsse man unterstützen, wenn man die Innenstadt attraktiv gestalten will. Ähnlich sieht es sein Stellvertreter Romed Klein, der eine Ausrichtung Bensheims hin zu einer Künstlerstadt als Alleinstellungsmerkmal durchaus begrüßen würde. „Die Innenstadt macht einen Wandlungsprozess durch.“ Den müsse man aus- und durchhalten.

„Wir haben aber das Potenzial, man darf nur nicht immer alles schlechtreden“, meinte Klein. Mit dem wiederentdeckten Juwel in der Bahnhofstraße soll ein erster Schritt in die richtige Richtung unternommen werden.

Daniela Recktenwald freut sich bei aller Aufregung auf die Eröffnung und hofft wie alle Beteiligten, dass die Kunden ihre Galerie annehmen und sich ihr Engagement im Sinne einer lebendigen Fußgängerzone lohnt.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.03.2019