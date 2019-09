Wiesn-Gaudi in Fehlheim

Fehlheim.Die Fehlheimer Wiesn-Gaudi ist das Oktoberfest an der Bergstraße. Die Detailtreue dieser Veranstaltung ist so einladend, dass die Gäste im schönsten Trachtenoutfit erscheinen und diese Stimmung genießen. Ein abwechslungsreiches Unterhaltungs- und Rahmenprogramm sowie ein stilgerechtes kulinarisches Angebot sind das Erfolgsrezept dieser Veranstaltung.

Der Vorverkauf verlief nach Angaben des VfR Fehlheim glänzend, so dass mit einem vollem Festzelt gerechnet werden kann. Offiziell beginnt die Wiesn-Gaudi am Samstag (21.) um 18 Uhr. Zu Beginn werden die Odenwälder Musikanten die Gäste mit Bayrischer Volksmusik im Festzelt einstimmen. Gegen 19 Uhr wird dann der Fassbieranstich im Festzelt durch Bürgermeister Rolf Richter erfolgen.

Bereits um 15 Uhr empfängt die zweite Mannschaft des VfR Fehlheim den SSV Reichenbach zum Derby. Um 17 Uhr steigt das Gruppenligaspiel gegen den SV Geinsheim. Im Anschluss an die Odenwald-Musikanten übernimmt traditionell DJ Werner (Radio Bergstraße) die musikalische Leitung und wird das Zelt schlussendlich zum Beben bringen. Der Dirndl- und Lederhosen-Contest ist ein amüsanter Höhepunkt des Abendprogramms.

Die Fehlheimer Wiesn-Gaudi lebt durch ihre originelle Atmosphäre und Stimmung. Der schön angelegte Biergarten im Fehlheimer Sportpark bietet hierzu die passende Kulisse. Dirndl- und Lederhosen sind zwar kein Muss, aber wärmstens empfohlen. Denn nirgendwo an der Bergstraße werden zur Wiesnzeit so viele fesche Trachten präsentiert wie am Wochenende in Fehlheim. Auch kulinarisch hat der VfR einiges zu bieten: Frisch gezapftes Festbier im Maß, fein gebratene Haxen, Schweinebraten, Hacksteaks, Weißwürste, Brezeln oder Obazda, alles frisch zubereitet. Abgerundet wird das Angebot mit einer Wiesn-Gaudi-Bar.

Für Sonntag (22.) lädt der VfR Fehlheim zum Frühschoppen im Festzelt oder bei gutem Wetter im Biergarten ein. Ein Schießstand und Süßigkeiten runden das Angebot auch für die kleinen Gäste ab.

In unmittelbarer Nähe stehen gesonderte Parkplätze zur Verfügung, die Anfahrt ist entsprechend ausgeschildert. Für den Samstagabend empfehlen die Organisatoren dringend eine Reservierung über die Homepage oder die Facebook-Seite des VfR. Ein elektronisches Reservierungssystem sichert den Sitzplatz im Festplatz.

Weitere Info unter www.vfr-fehlheim.de oder auf der Facebook-Fanpage des VfR Fehlheim. red

