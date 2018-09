Wiesn-Gaudi mit 800 Besuchern

Fehlheim.In Fehlheim wurde am Wochenende gefeiert und das zünftig in Tracht. Der VfR hatte zur Wiesn-Gaudi aufs Sportgelände eingeladen – und der Einladung waren über 800 Männer und Frauen gefolgt. Die Szenerie im Festzelt wurde bestimmt von karierten Hemden, Krachledernen und Dirndl, so dass im Stadtteil am Samstag beste Oktoberfeststimmung herrschte.

Eröffnet wurden die Feierlichkeiten mit dem

...