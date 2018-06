Anzeige

Bensheim.Traumstrände, unberührte Natur, alte Tempelstädte, Spiritualität und Begegnungen mit jungen Christengemeinden vor Ort – all dies ist auf einer Reise nach Sri Lanka zu erleben, die die Pfarrgemeinde Sankt Georg, Bensheim, anbietet.

Die Rundreise vom 27./28. Januar bis 11. Februar 2019 wird von Familie Kumar begleitet, die durch direkte Kontakte vor Ort einen besonders intensiven Austausch mit Menschen und Kultur ermöglichen. Auf dem Programm steht unter anderem die Besichtigung der heiligen Stadt Anuradhapura, einer Ruinenstadt, einer Felsenfestung sowie mehrerer Tempel und Kirchen.

Darüber hinaus sind eine Wildtier-Safari in einem Nationalpark, ein Elefanten-Ausritt, der Besuch einer Teeplantage und die Besichtigung einer Schildkrötenaufzucht geplant. An Sandstränden unter Palmen oder in einem der erstklassigen Reisehotels lässt sich zudem die freie Zeit genießen. Der direkte Kontakt zur Bevölkerung vor Ort lässt zudem auf besondere Momente und Begegnungen hoffen.