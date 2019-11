Wildschwein-Essen hat viele Fans

Bensheim.Zum neunten Mal veranstaltete der deutsch-ungarische Freundeskreis Bensheim-Mohács sein Wildschwein-Essen. Und die Fangemeinde wächst von Jahr zu Jahr, so dass das Helferteam fast schon an seine Grenzen stößt.

Das Ambiente im Dorfgemeinschaftshaus in Zell passt einfach in die Jahreszeit. Der herbstlich dekorierte Festsaal war ein Augenschmaus. In der Küche hatten Karin Grohrock, Antje Schobel, Margit Treffert, Heike Kamuff, Angelika Grober und Sigi Müller ganze Arbeit geleistet. Nicht nur 200 Kartoffelknödel wurden zubereitet, auch das Rotkraut wurde nach Hausfrauenart gegart. Harald Alt, Peter Hinkel, Walter Müller, Reinhard Grohrock, Hans Eipl und Willi Schobel sorgten dafür, dass sich die Gäste wohlfühlten.

Nach geheimer Rezeptur gewürzt

Für das Fleisch war Metzger Jörg Schweickert verantwortlich. Nachdem die beiden Wildschweine erlegt und abgeschwartet waren, würzte der Fachmann die zusammen rund 40 Kilogramm schweren Schweine nach geheimen Rezepturen und schob sie in den großen Ofen.

Ofenfrisch wurde es portionsweise mit Rotkraut, Birnen und Preiselbeeren sowie den Kartoffelklößen serviert. Dazu gereicht wurden unter anderem Rot- und Weißweine aus Mohács.

Zuvor begrüßte der Vorsitzende des Freundeskreises Franz Müller die Mitglieder und Mohács-Freunde und sprach von einer „Win-win-Situation“.

Erlös für Kindergärten in Mohács

Die Gäste freuen sich über Wildschweinbraten zu einem äußerst angenehmen Preis, und der Freundeskreis übergibt den aufgestockten Reinerlös am 6. Dezember in Mohács an die dortigen Kindergärten und das Behindertenheim. Zusätzlich werden noch Schokoladennikoläuse und Spielsachen verteilt.

Müller sagte, in diesem Jahr habe man den 37. Hilfstransport nach Ungarn geschickt, versehen mit gut gebrauchter und neuer Sommer- und Winterkleidung. Man habe außerdem wertvolle Güter, von Fahrrädern und Kinder-Rollern bis zu handwerklichen Geräten, aber auch Elektronikartikel auf die Reise geschickt.

Dazu gesellten sich Rollstühle, Rollatoren, nagelneue Bettrahmen sowie Stühle und Tische von fünf Klassenzimmern der Schlossbergschule in Auerbach. Insgesamt 28 Tonnen Hilfsgüter wurden transportiert. Müller bedankte sich bei den vielen Menschen aus Bensheim und Umgebung, die den Freundeskreis bei dieser Arbeit unterstützen.

In diesem Jahr konnten viele Ehrengäste beim Wildschweinessen willkommen geheißen werden, die den Freundeskreis unterstützen. Darunter war Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert, Bürgermeister Rolf Richter, erstmals dabei die neue Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung sowie Stadtrat Andreas Born.

Bensheims Ehrenbürgermeister Georg Stolle, der frühere Stadtrat Theo Sartorius, Unternehmer Werner Schilling sowie die beiden früheren Vorsitzenden Valentin Lepold und Ehrenstadtrat Bernhard Wahlig gehören schon zu den Stammgästen im Mohácser Freundeskreis. Ebenso willkommen war Carola Heimann, die frühere Stadtverordnetenvorsteherin und Vorsitzende des deutsch-tschechischen Freundeskreises Bensheim – Hostinné.

An diesem Abend wurde Werner Schilling eine besondere Ehrung zuteil. Der Freundeskreis verlieh ihm die sehr selten vergebene Busho-Ehrenplakette, die die Stadt Mohács für besondere Verdienste im Rahmen der Völkerverständigung gestiftet hat. Für Schilling ist soziale Verantwortung keine Worthülse, er praktiziert sie täglich in den unterschiedlichsten Formen. „Wenn man vier gesunde Kinder und sechs gesunde Enkelkinder hat, muss man einfach helfen“, ist einer seiner Leitsätze.

So habe Schilling in Mohács mehrmals große Not gelindert, aber auch in Bensheim, in Weinheim oder Mörlenbach geholfen. Auch der deutsch-ungarische Freundeskreis Bensheim-Mohács ist dankbar für die seit vielen Jahren gewährte Unterstützung und Hilfestellung Werner Schillings. mül

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.11.2019