Wildschwein in der Bensheimer Fußgängerzone

Bensheim.Bensheim. Am heutigen Samstag gingen gegen 12.25 Uhr über Notruf mehrere Meldungen über ein freilaufendes Wildschwein in der Fußgängerzone ein. Im Bereich Gronau wurde durch den Jagdbetrieb Bensheim eine Drückjagd durchgeführt. Es ist wahrscheinlich, dass der Schwarzkittel dadurch aufgescheucht wurde und vom Leimenberg kommend Reißaus in die Innenstadt genommen hat, schreibt die Polizei in

...