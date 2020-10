Wilmshäuser machen gemeinsame Sache

Wilmshausen.Die Zukunft Wilmshausens gemeinsam gestalten – das ist das Ziel der Bürgerliste Wilmshausen, die sich als Wählergemeinschaft am Mittwoch (28.) gründen will. Im Blick haben die Akteure die Kommunalwahl am 14. März. Mit einer gemeinsamen Liste will man für den Ortsbeirat kandidieren.

Damit folgen die Wilmhäuser dem Beispiel in anderen Stadtteilen. In Gronau, Zell, Hochstädten, Schönberg, Fehlheim, Langwaden und Schwanheim gibt es schon seit Jahren keine klassische Parteipolitik im Ortsbeirat mehr (zumindest nicht auf dem Papier). Dort hatten sich ebenfalls Wählergemeinschaften gegründet, teils mit neuen, oft auch mit bekannten Gesichtern aus den Parteien. Ausnahmen bildeten bisher nur die Ortsbeiräte Mitte, West, Auerbach – und eben Wilmshausen.

Dort will man künftig verstärkt an einem Strang ziehen, zumal man sich vom Großprojekt und Überthema Grillhütte für die kommende Legislaturperiode befreit sieht. Die Umgestaltung auf dem Dorfplatz hatte bekanntlich immer mal wieder für schlechte Stimmung und heftige Diskussionen gesorgt.

„Intensive fünf Jahre“

„Es waren intensive fünf Jahre“, blickte Ortsvorsteher Tobias Kindinger, der auf der Liste der CDU ins Gremium einzog, zurück. Das brauche man nicht jedes Mal. Ähnlich sieht es sein Vorgänger im Amt, Heiko Moritz (SPD). Es müsse wieder mehr Zeit in politische Entscheidungsprozesse investiert werden können. „Wir sind schließlich keine Ergänzung zum Verschönerungsverein“, bemerkte Moritz mit Blick auf die Debatten und Arbeitseinsätze rund um die Grillhütte.

Mit der gemeinsamen Liste wolle man versuchen, „das Beste für Wilmshausen rauszuholen“. Dass eine potenzielle Kandidatur für die lokale Wählergemeinschaft nicht im Konflikt mit dem Parteibuch steht, lässt sich bei Heiko Moritz verdeutlichen, der in der Stadtverordnetenversammlung sitzt und zudem 2021 für den Kreistag kandidiert.

Ein weiterer Grund, alles auf eine Karte zu setzen, sind für die beiden Wilmhäuser die Rückmeldungen aus dem Ort. Demnach würden sich einige Leute gerne im Ortsbeirat einbringen, aber dafür nicht unbedingt auf der Liste einer der etablierten Parteien antreten wollen. „So wird alles einfacher. Wir sind uns da einig“, erklärten beide im Gespräch mit dieser Zeitung.

Ob beide erneut im Gremium mitmischen werden, werde sich zeigen. Unabhängig von der Wahl am 14. März gehe es nun darum, die Wählergemeinschaft zu gründen. Das soll am Mittwoch ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Schönberg/Wilmshausen geschehen. Interessierte sind willkommen, ein Hygienekonzept inklusive Maskenpflicht liegt vor.

Voraussichtlich zwei Wochen später will man die Liste für den Ortsbeirat aufstellen. Kindinger und Moritz hoffen auf einen guten Querschnitt aus der Wilmshäuser Bevölkerung, um möglichst viele Bereiche abzudecken. Neubürger sind ebenso willkommen wie Alteingesessene. „Wir wollen die Bürger zum Mitmachen aufrufen und natürlich darum werben, zur Wahl zu gehen.“

Kindinger betonte, dass man schon in den vergangenen fünf Jahren oftmals parteiübergreifend zusammengearbeitet habe. „Das hat gut geklappt.“ Auch hat es nach Auskunft von Moritz schon 2016 Versuche gegeben, eine gemeinsame Liste aufzustellen. Damals blieb es beim Versuch, vor einem Jahr schließlich nahm das Duo ernsthafte Gespräche auf.

Diese münden nun in die Gründung der Wählergemeinschaft – was man sicherlich als Erfolg für den Stadtteil werten kann und was in der politischen Auseinandersetzung sowie in der Zusammenarbeit mit der Verwaltung sicherlich nicht von Nachteil sein wird.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.10.2020