Wings of Joy swingt bereits seit 15 Jahren

Bensheim.Als sich im Jahr 2003 der Chor Wings of Joy zusammenfand, war es ein glücklicher Umstand, dass er unter die Flügel der Musikschule Bensheim schlüpfen konnte. Auch die Liebfrauenschule bot gleich mit ihrem Musiksaal einen Probenraum an, der bis heute genutzt werden kann. So konnte sich der gemischte Chor und sein damaliger Chorleiter André Erben voll seinem Programm aus Pop und Swing und allem, was groovt, widmen.

In zahlreichen Konzerten, Matineen oder bei Weihnachtsmärkten konnte der Chor in den folgenden Jahren zeigen, wie viel Spaß es macht, gemeinsam zu singen und aufzutreten. Dabei verschönte man auch Feiern von Gourmetköchen, den Blütensonntag, das Bürgerfest, ließ aber auch die Gelegenheit für Benefizkonzerte oder Empfänge der Stadt etwa am Tag der Deutschen Einheit nicht aus.

Unter Chorleiter André Erben widmete sich der Chor zehn Jahre lang den meist von Klavier, aber auch von kleinen Combos begleiteten Stücken aus Swing und Pop. In besonderer Erinnerung bleibt dabei das schwungvolle Afrika-Konzert mit groovigen Choreografien, dem Workshops mit Markus Detterbeck vorausgingen, und als Kontrast der Auftritt der hochmusikalischen Girl-Group „Rhein Weiblich“ im Forum der Liebfrauenschule. 2014 übernahm Raphael Darius für vier Jahre die Wings und setzte andere Akzente: Er verzichtete auf Instrumente und forcierte den A-capella-Gesang durch ausgiebige Hörschulung.

Seit Anfang dieses Jahres liegt die Chorleitung in den Händen von Lisa Hofstetter, die dem Musikschul-Chor einen jungen, dynamischen Stempel aufsetzt. Unter der Leitung der charmanten Gesangspädagogin aus Oberösterreich, die den ganzen Sommer in einer Musical-Produktion in Marburg in einer der Hauptrollen auftrat, führen Wings of Joy in diesem Jahr die erfolgreiche Konzertreihe „S(w)inging Christmas – das etwas andere Weihnachts-Chorkonzert“ fort, das zusammen mit dem Eventchor Bensheim und den Nowak-Sisters seit Jahren sehr beliebt ist. In diesem Jahr ist man nach Schwanheim in die evangelische Kirche gezogen und wird dort am Mittwoch, 12. Dezember, 19.30 Uhr, zusammen mit dem befreundeten Schwetzinger Chor Alive Vocals Weihnachtslieder singen.

Ergänzt wird das Programm der beiden Chöre durch selten zu hörende Marimba-Klänge von Schülern der Musikschule, die jazzige Klänge mit Ethno-Percussion verbinden und so eine ganz eigene Atmosphäre in der Kirche zaubern werden. Wings of Joy präsentiert wieder beschwingte, fröhliche Weihnachtsmusik aus vielen Ländern, wobei sich Traditionelles aus Deutschland, was fürs Herz aus Österreich, Swingiges aus den USA, aber auch Lust-Machendes aus Afrika verbinden. Der Eintritt des Konzertes, das um 19.30 Uhr beginnt, ist frei. Spenden sind willkommen. red

