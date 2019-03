Winkelbach-Aue wieder von Abfällen befreit

Bensheim.Große Aufgabe, große Runden – an vielen Stellen sind in diesen Frühlingstagen Mitbürger unterwegs, um Dreck und Abfälle aus der Natur zu sortieren, die Menschen dort hinterlassen haben. Vereine, Organisationen, Kommunen, aber auch Einzelpersonen rufen an vielen Stellen zu solcherlei Aktionen auf.

Auch am Bensheimer Winkelbach waren am Samstagnachmittag Frauen und Männer, Erwachsene, Jugendliche, Kinder unterwegs. Von dort ging es mit großen Mülltüten und solidem Werkzeug am Ufer entlang, und da war etliches einzusammeln. Die Initiative geht auf Michelle Leist zurück. Diese ist vor einigen Jahren an die Bergstraße gezogen, sah vor fünf Jahren beim Nordic Walking entlang des Winkelbachs Mengen von Dreck. Schnell war bei ihr der Entschluss gereift, hieran etwas zu ändern.

Via Facebook rief sie zum Großreinemachen auf, viele folgten ihr. Entstanden sind daraus ein Projekt, das bis heute jährlich im Frühling eine Neuauflage erlebt und die Facebook-Gruppe „Bensheimer krempelt die Ärmel hoch“. Von Anfang an war der Gewässerverband Bergstraße in Person von Uli Androsch mit dabei. Zugleich wurde über die Zeit hinweg das Winkelbach-Areal weiter aufgewertet. Bänke sind aufgestellt worden, ein Hundebadeplatz ist entstanden, eine Bienenwiese wurde angelegt, ein Überweg zu einer kleinen Insel ist neuerdings da. Weiteres soll folgen. Michelle Leist ist angetan von der Entwicklung und von dem Zuspruch, den ihre Initiative erlebt. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.03.2019