Winkelbach wird vom Müll gereinigt

Bensheim.Seit fünf Jahren arbeitet die Bürgerinitiative „Bensheimer krempeln die Ärmel hoch“ daran, den Müll, der im Winkelbach auf dem Weg zum Meer ist, einzusammeln. Bensheim hat sie schon längst, die stillen und beständigen Helfer, die regelmäßig, in Zusammenarbeit mit dem Gewässerverband, den Müll aus dem Winkelbach und seinem Naturschutzgebiet im Nordwesten von Bensheim holen.

„Wir krempeln die Ärmel hoch“

Lange bevor es die Bewegung Fridays for Future gab und ohne dass es der Öffentlichkeit groß aufgefallen wäre, haben sich aufgrund der zunehmenden Not mit Natur- und Landschaftsvermüllung die ersten Bensheimer Bürger zusammengefunden, um ihren Teil dazu beizutragen, die Natur und unsere Umwelt zu schützen, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative. „Es sind die, die nicht wegsehen, es sind die, die sich bücken und den Landschafts-Müll, der rasant zunimmt und zu einem immer größer werdenden Problem für unsere Umwelt wird, aufsammeln. Es ist an der Zeit zu handeln – wenn nicht jetzt, wann dann?“, schreiben die Organisatoren. Es geht darum, den lokal anfallenden Müll, den die vergangenen Stürme und Starkniederschläge in die Bäche und Gräben gespült haben, aufzusammeln, bevor er mit den nächsten Regenfällen oder spätestens mit dem nächsten Hochwasser weiter in Richtung Nordsee und Weltmeere transportiert wird.

Und so ist es nun wieder soweit und die Bürgerinitiative „Bensheimer krempeln die Ärmel hoch“ und der Gewässerverband, laden zur nächsten Winkelbach-Reinigungsaktion für Samstag, 16. November, um 13 Uhr ein.

Treffpunkt ist die Brücke an der verlängerten Saarstraße, die über den Winkelbach führt. Was man braucht, ist dem Wetter entsprechende Kleidung und festes Schuhwerk. Arbeitsmaterialien werden vom Gewässerverband zur Verfügung gestellt. Alle Helfer sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 11.11.2019