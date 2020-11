Winter-Sammlung der Caritas

Bensheim.„Sei gut, Mensch!“ lautet das Motto der diesjährigen bundesweiten Kampagne der Caritas, deren Winter-Sammlung vom 26. November bis 5. Dezember stattfindet.

„Gerade in dieser Zeit der Corona-Krise folgen viele Menschen dieser Aufforderung, für andere Gutes zu tun. Wir übernehmen Verantwortung, indem wir zu Hause bleiben, die Hygiene-Vorschriften einhalten, Abstand wahren, für Ältere oder Menschen in Quarantäne einkaufen gehen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Pfarreienverbunds.

Auch vor „Corona“ seien viele Menschen bereit gewesen, anderen Gutes zu tun, für den Nächsten und die Gemeinschaft Verantwortung zu tragen, sich für sie einzusetzen und zu helfen, wo Unterstützung benötigt wird.„Wir nennen sie ,Gutmenschen’ im besten Sinne des Wortes.“

Inzwischen habe sich durch die Krise vieles verändert. Die Gesellschaft sei trotz Abstandsgebot näher zusammengerückt. Einander zu helfen und zu unterstützen sei „in“ und werde von vielen praktiziert.

Freiwillige Helfer unterwegs

Die katholischen Pfarrgemeinden in Bensheim bitten um eine großherzige Spende für die Anliegen der Caritas. Der Sammelerlös geht zur Hälfte an den Caritasverband für die örtlichen Beratungsstellen. Die zweite Hälfte bleibt in den Pfarrgemeinden, um schnell und unbürokratisch hier in Bensheim bedürftigen Menschen helfen zu können.

Freiwillige Helfer werden die Sammlungsbriefe an die Katholiken in den Pfarreien Sankt Laurentius und Sankt Georg austragen. In Heilig Kreuz werden die Briefe in der Kirche ausgelegt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.11.2020