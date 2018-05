Winterquartier für seltene Fledermäuse in Hochstädten

Anzeige

Bensheim.Wo Jahrhunderte lang Marmor abgebaut wurde, werden künftig Fledermäuse sicher überwintern können: Der Eingangsbereich des historischen Stollens im Stadtteil Hochstädten soll für diesen Zweck saniert werden.

Die Finanzierung der Maßnahmen teilen sich die Stadt Bensheim und die DB Station&Service AG auf Basis eines Vertrags: Demnach übernimmt die Stadt einen Anteil von rund 12.000 Euro netto an den Gesamtkosten von etwa 23.000 Euro netto. Der Anstoß für eine Sanierung des Stolleneingangs kam bereits in Verbindung mit der Entwicklung rund um das Hochstädter Haus sowohl von der Stadt als auch vom Ortsbeirat selbst. Der Nabu hatte in diesem Zusammenhang immer wieder auf den Schutz und die Bedeutung des Stollens für Fledermäuse hingewiesen.

Mit der Bahn-Tochter Station&Service kam dann ein Partner hinzu, der dringend Ausgleichsmaßnahmen suchte und finanzielle Beteiligung anbot: Da beim Bau der neuen S-Bahn-Station Schwetzingen-Hirschacker naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sind und der ungenutzte Stollen bei Bensheim-Hochstädten als Winterquartier der geschützten Bechstein-Fledermaus großes Artenschutz-Potenzial aufzeigt, hat sich diese Maßnahme nach Ansicht von Fachplanern und Artenschutzexperten angeboten.