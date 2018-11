Wintersammlung der Caritas

Bensheim.In der Zeit vom 26. November bis 6. Dezember findet im Bistum Mainz die Caritas-Wintersammlung statt.

Der Spendenaufruf geht in den Gemeinden Sankt Georg und Sankt Laurentius in Bensheim allen katholischen Haushalten mit einem Brief und vorbereiteten Überweisungsträgern zu. In der Gemeinde Heilig Kreuz liegen die Briefe in der Kirche aus.

Spenden für Beratungsstelle

Die Pfarrer und Caritas-Verantwortlichen im Pfarreienverbund bitten um Spenden. Ein Teil der Spende geht an den Caritasverband in Darmstadt – unter anderem auch für die Beratungsstellen hier in Bensheim.

Mit dem Teil, der in den Gemeinden bleibt, können Menschen in akuten Notlagen unbürokratisch und schnell finanzielle Hilfe erhalten. Daneben werden Projekte der Flüchtlingshilfe und der Obdachlosenhilfe unterstützt.

Die Katholiken in Bensheim sind aufgerufen, auf die Briefe zu achten, die von Ehrenamtlichen ausgetragen werden, heißt es in der Pressemitteilung. Durch eine Spende für die Caritas werden den Menschen, die alleine nicht mehr weiter wissen, Zukunftsperspektiven eröffnet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.11.2018