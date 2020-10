Wintertraining für den Nachwuchs

Bensheim.Den Golfsport verbindet man eigentlich mit Sonne und warmen Temperaturen, aber auch im Winter kann fast immer gespielt werden – sei es auf dem Platz als auch auf der Übungsanlage, der Driving Range.

Damit die Schläger der Kinder und Jugendlichen des Golfclubs Bensheim in der dunklen Jahreszeit nicht einrosten, bietet das Jugendteam wie in jedem Jahr ein zwölfwöchiges Training ab Ende Oktober bis in das Frühjahr hinein an. Unterbrochen wird es Mitte Dezember bis zweite Hälfte Januar.

Trainiert wird unter professioneller Anleitung wahlweise freitags oder samstags und auch Anfänger sind willkommen. Weitere Informationen dazu im Sekretariat des Golfclubs, Telefon 06251/67732 oder per E-Mail: jugend@golfclub-bensheim.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 07.10.2020