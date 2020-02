Winterwanderung der Segelflieger

Bensheim.Traditionell steht am ersten Februarwochenende bei den Bensheimer Segelfliegern eine Winterwanderung rund um den Flugplatz an. Auch dieses Jahr machte sich eine Gruppe bei frühlingshaften 15 Grad und Aprilwetter unter der Führung von Rainer Wahlig auf den Weg: Nach einem heftigen Regenguss zauberte die Sonne einen schönen Regenbogen an den Bergsträßer Himmel. Und am Ende der Tour gab es volle Töpfe mit Grünkohl und Pinkel. 25 Kilo Grünkohl, 30 Kilo Pinkel und Fleisch sowie 20 Kilo Kartoffeln verschwanden in den hungrigen Mägen. 2021 wird der frisch gekürte Kohlkönig Christoper Hartmann die Wanderer durch die heimischen Gefilde führen. red/Bild: Pawel

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 06.02.2020