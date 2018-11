Winterzauber in der Hofreite

Hochstädten.Mittlerweile ist es ein schöner Brauch: Seit einigen Jahren lädt Familie Schneider zur Einstimmung auf den Advent und die Weihnachtszeit zum „Hochstädter Winterzauber“ auf ihre Hofreite in der Mühltalstraße 261 in Hochstädten am Marktplatz ein. Am Wochenende (24./25. November) ist es wieder soweit und das heimelige Anwesen zeigt sich im schönsten Lichterglanz und prächtigen Tannenschmuck.

Die Besucher erwarten unter anderem einige Buden mit Geschenkideen für die Liebsten und Naschereien, eine reichhaltige Tombola und natürlich Leckereien – angefangen von der hausgemachten Kartoffelsuppe und der Wildschweinbratwurst. Glühwein und alkoholfreie Getränke werden ebenfalls ausgeschenkt.

Der kleine, aber feine Adventsmarkt ist am Samstag von 16 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Als Überraschung für die kleinen Gäste wird am Sonntag (25.) um 12 Uhr ein „Kinderzauber“ veranstaltet. gs

