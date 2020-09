„Winzerfest dehaam“ geht ins Finale

Bensheim.Das „Winzerfest dehaam“ feiern sehr viele Menschen mit: Der erste Livestream am Samstag wurde insgesamt fast 17 000 Mal aufgerufen, am Sonntag waren es fast 18 500 Aufrufe. Der Montag lag bei knapp 10.000. Die Erfahrung zeige, dass viele Zuschauer die Streams im Nachgang anschauen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Die Resonanz sei äußerst positiv, so erreichen die Macher des Streams Reaktionen aus vielen Ländern der Welt, wo zahlreiche „Exil-Bensheimer“ das „Winzerfest dehaam“ aufmerksam verfolgen.

Die Weinpakete werden sehr gut angenommen, jetzt wurde die 700er-Marke überschritten. Noch gibt es die Pakete zu kaufen, am besten sollte man sich vorher bei den Winzern informieren, ob dort die Pakete noch vorhanden sind. Auch an der Abstimmung über die Preise für den besten Beitrag am „Winzerfestumzug dehaam“ haben fast 350 Facebook-User teilgenommen.

Fahne wird eingeholt

Auch am Samstag und Sonntag läuft der Stream zum Finale wieder zur gewohnten Zeit ab 19 Uhr. Traditionell wird am Sonntag dann auch die Winzerfestfahne eingeholt, was das Ende dieses ganz besonderen Winzerfests markiert. Mit Grußworten von Weinkönigin und Blütenkönigin, der Rede von Bürgermeister Rolf Richter und ein launiger Rückblick auf die Festwoche von der Fraa vun Bensem sind auch in diesem Jahr genauso Teil der Abschlusszeremonie, wie die Salutschüsse der Bürgerwehr und das obligatorische Trompetensolo. ps

Info: Alle Infos auf: www.winzerfestdehaam.de

