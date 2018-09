Winzerfest-Feuerwerk abgesagt

Bensheim. Das Winzerfest-Feuerwerk fällt ins Wasser - wegen der lang anhaltenden Dürre. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwochvormittag mit. Bereits vor zwei Wochen hatten die Verantwortlichen eine Vorwarnung rausgeschickt, dass es mit dem Himmelspektakel am zweiten Winzerfestsamstag nichts werden könnte in diesem Jahr.

Das hat sich nun bestätigt. „Die anhaltende Trockenheit macht das sichere Abfeuern des Feuerwerks unmöglich. Nach Überprüfung des Forstamts Lampertheim als untere Forstbehörde sind weiterhin die jeweils örtlich notwendigen Waldbrandvorsorgemaßnahmen zu treffen, auch wenn die Waldbrandalarmstufe A aufgrund des Temperaturrückgangs für ganz Hessen aufgehoben wurde“, so die städtische Pressestelle. Dass es in den vergangenen Tagen immer mal wieder etwas geschauert hat, konnte an der grundsätzlichen Situation nichts ändern. Selbst der für heute angekündigten Gewitterregen würde an der Entscheidung nichts ändern.

„Entscheidend für die Gefahrenbeurteilung ist, dass das vorhandene Waldbrandpotenzial wie trockenes Gras und Laub auf dem Boden und an Bäumen immer noch in unverändert großem Umfang vorhanden ist“, betonte Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn. Für Bürgermeister Rolf Richter kann es deshalb aus seiner Sicht keine andere Entscheidung als die Absage des Feuerwerks geben: „Auch wenn sich viele Winzerfestbesucher auf das Feuerwerk freuen, hat Sicherheit höchste Priorität.“ Die Grillhütten und die damit verbundenen Grillplätze sind in Bensheim ebenfalls bis auf weiteres geschlossen, erklärte die Verwaltung am Mittwoch. dr

