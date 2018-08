Winzerfest-Feuerwerk auf der Kippe

Bensheim. Einen Regentanz wird die Führungsspitze des Verkehrsvereins vermutlich nicht aufführen. Notwendig wäre es aber, um das traditionelle und beliebte Brillantfeuerwerk am zweiten Winzerfestsamstag vor einer staubtrockenen Absage zu retten. So wie es sich momentan darstellt, könnte das Himmelsspektakel der monatelangen Trockenheit zum Opfer fallen.

„Wir müssen seit Wochen aus Sicherheitsgründen die Grillplätze sperren, also hat auch beim Thema Feuerwerk die Sicherheit vor allem anderen höchste Priorität“, erklären Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn und Bürgermeister Rolf Richter auf Anfrage. Ob sich die Waldbrandgefahr deutlich verringert, hängt in erster Linie davon ab, wie nass es noch wird. Über das Wochenende stehen die Chancen gut, dass mehr als nur ein paar Tropfen fallen. Schön für die Feuerwerk-Fans, ärgerlich für alle, die am Samstag und Sonntag Feste planen oder besuchen wollen. dr

Bericht in der Mittwochausgabe

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.08.2018